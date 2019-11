Tesla-Chef Elon Musk in einer Woche um zwei Milliarden Dollar reicher geworden

Der E-Auto-Konzern Tesla präsentierte in der vorigen Woche seine Gewinnbekanntgabe für das dritte Quartal, schreibt das Portal am Samstag. Nach Börsenschluss am 23. Oktober lag Teslas Gewinn bei 1,86 Dollar (1,67 Euro) pro Aktie. Das widersprach den Vorhersagen von Analytikern, die Verluste in Höhe von 42 Cent je Aktie erwartet hatten.

Nach zwei Verlustquartalen beträgt der bereinigte Gewinn der Firma 342 Millionen Dollar (306,2 Millionen Euro). Die Tesla-Aktien wurden im Laufe dieser Woche um 24 Prozent teurer. Musks Reinvermögen wuchs so um zwei Milliarden Dollar auf(20,51 Milliarden Euro).

Der 48-Jährige besitzt fast 22 Prozent der Tesla-Aktien. Das soll annähernd die Hälfte von Elon Musks Vermögens ausmachen. Darüber hinaus hat der Erfinder an dem privaten US-Raumfahrtunternehmen SpaceX einen geschätzten Anteil von 12,5 Milliarden Dollar (11,19 Milliarden Euro).

Trotz der überraschenden Gewinne verringerten sich Teslas Einnahmen im Jahresverlauf um acht Prozent, so Forbes. Viele Experten halten es demzufolge für möglich, dass der Elektroautobauer überwertet ist.

mo/sb