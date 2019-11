Deutsche Millioneninvestition in Getriebezentrum in Russland

Der russische Getriebemarkt ist in den vergangenen Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate von 15 Prozent gewachsen und wird so auch für ausländische Investoren zunehmend attraktiv. Die Firma SEW-Eurodrive aus Bruchsahl hat nun für 35 Millionen Euro eine Anlage bei Sankt Petersburg mit einer anvisierten Produktkapazität von monatlich bis zu 2.000 Einheiten errichtet. Die Produktionsanlage ging bereits Ende Oktober an den Start.

Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Getrieben und Steuergeräten für Elektromotoren. Mit dem Bau der neuen Produktionsstätte bei St. Petersburg würden die Produktions- und Servicekapazitäten deutlich erhöht und Lieferzeiten verkürzt, meldet der Außenwirtschaftsverlag OWC. In Russland verfügt SEW-Eurodrive bereits über zwei Servicezentren und acht technische Büros, etwa in Sankt Petersburg, Moskau und Jekaterinburg. Für 2021 sei der Bau einer weiteren Produktionsanlage in Nowosibirsk geplant.

ba/ap