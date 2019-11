Wirtschafts-Kluft Ost-und Westdeutschland: 1,5-Millionen-Forschungspreis soll Klarheit bringen

Wieso gibt es sie noch immer? – Die wirtschaftliche Kluft zwischen Ost- und Westdeutschland ist Thema von Ufuk Akcigit von der US-Universität Chicago. Der hochdotierte Max-Planck-Humboldt-Forschungspreis samt Forschungsaufenthalt in Deutschland geht in diesem Jahr an den türkischstämmigen Makroökonomen.

Von den Forschungsergebnissen von Ufuk Akcigit erhoffe man sich ein präziseres Verständnis der Ursachen für die unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungspfade im Westen und Osten Deutschlands, so Bundesforschungsministerin Anja Karliczek in der Pressemitteilung zur Preisverleihung vom Dienstag.

Der Wissenschaftler wird bei seinem Forschungsaufenthalt in Deutschland unter anderem einer besonderen Frage auf den Grund gehen, die auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung aktuell ist: Warum besteht zwischen Ost- und Westdeutschland weiterhin eine wirtschaftliche Kluft?

„Das Preisgeld von 1,5 Millionen Euro ermöglicht es mir, die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) zu intensivieren. In drei gemeinsamen Projekten begeben wir uns auf die Suche nach den Ursachen für das unterschiedliche Produktivitätswachstum und die verschiedenen Lebensverhältnisse in Ost und West“, so Preisträger Ufuk Akcigit.

Der Professor of Economics an der Universität Chicago ist ein international anerkannter Experte auf dem Gebiet der modernen Wachstumstheorie. In seiner bisherigen Forschung gelang es ihm etwa, starke Zusammenhänge zwischen Innovation und langfristigem Wirtschaftswachstum in den USA, zwischen Innovation und sozialer Mobilität oder auch zwischen Innovation und Glück nachzuweisen

Der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gestiftete und von der Max-Planck-Gesellschaft und der Alexander von Humboldt-Stiftung in Berlin verliehene Max-Planck-Humboldt-Forschungspreis ist mit 1,5 Millionen Euro sowie einem persönlichen Preisgeld in Höhe von 80.000 Euro dotiert und zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen im deutschen Wissenschaftsbetrieb. Er wird jedes Jahr – seit 2018 - an eine Forscherpersönlichkeit aus dem Ausland verliehen, die damit für eine bestimmte Zeit in Deutschland arbeitet.

Für seine Verdienste im Bereich der Persönlichkeits- und Entwicklungspsychologie wird außerdem Elliot M. Tucker-Drob von der Universität in Austin im US-Bundesstaat Texas mit der Max-Planck-Humboldt-Medaille geehrt.

Michael Meister, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, Martin Stratmann, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft und Hans-Christian Pape, Präsident der Alexander von Humboldt-Stiftung, überreichen die Auszeichnungen am 5. November im Rahmen der Wissenschaftswoche „Berlin Science Week“

ba