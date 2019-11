Gewissensentscheidung des Verbrauchers: EuGH für Kennzeichnung von Waren aus besetzten Gebieten

In Luxemburg erging am Dienstag ein Grundsatzurteil des EuGH bezüglich der Kennzeichnung von Waren aus besetzten Palästinensergebieten. Künftig darf Israel sie nicht mehr als „aus Israel stammend“ deklarieren. So haben auch die europäischen Verbraucher die Möglichkeit, ihre Kaufentscheidung gemäß ihrer politischen Überzeugung zu treffen.