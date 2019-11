Unsicherheiten und Zölle verlangsamen Welthandel – Studie

Der weltweite Handel ist in diesem Jahr nach einer Studie des Kreditversicherers Euler Hermes um bloß 1,5 Prozent gewachsen, teilte die deutsche Tochtergesellschaft des Konzerns am Sonntag mit. Dies sei teilweise auf Unsicherheit und Tarifwachstum in Zusammenhang mit dem Handelskonflikt zwischen China und den USA zurückzuführen.