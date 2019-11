London entzieht Uber wieder die Lizenz

Zum zweiten Mal in nur zwei Jahren hat der Taxi-Dienstleister Uber am Montag seine Lizenz in London verloren.

Die Uber-Lizenz in London lief am Montag aus. Die Transportbehörden der Stadt verlängerten sie nicht. Die Entscheidung wurde damit motiviert, dass das US-Taxi-Unternehmen mit einer weltweiten Präsenz die Sicherheit der Passagiere nicht gewährleiste.

Uber schloss unlizenzierte Fahrer ein

Laut der Organisation Transport for London (TfL), die das Verkehrssystem in London koordiniert, konnten nicht autorisierte Fahrer dank einer Änderung an den Uber-Systemen ihre Fotos auf die Konten anderer Fahrer hochladen.

„Das ist inakzeptabel, dass Uber es Fahrgästen erlaubt hat, in Kleintransporter einzusteigen, deren Fahrer potentiell nicht lizenziert und nicht versichert waren“, sagte Helen Chapman, die Direktorin für Lizenzierung, Erteilung von Genehmigungen und Entgelterhebung bei TfL.

Damit hätten sie Passagiere abholen können, als ob sie tatsächlich die gebuchten Fahrer wären. Dies sei in mindestens 14.000 Fällen geschehen.

Uber hat nun 21 Tage Zeit, den Beschluss anzufechten. In dieser Zeit darf der Betrieb aufrecht erhalten bleiben.

mo/ip/rtr