Tausende Stahlarbeiter von Thyssenkrupp demonstrieren in Duisburg

Mehrere Tausend Stahlarbeiter des Konzerns Thyssenkrupp gehen heute in Duisburg auf die Straße. Sie bangen um ihre Jobs und demonstrieren für mehr Investitionen in Produktionsanlagen. Der Aufsichtsrat des Unternehmens will am Nachmittag mit Beratungen über eine vom Stahlvorstand erarbeitete Zukunftsstrategie beginnen.