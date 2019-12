Turkish Stream: Rohr-Verlegung über Serbien wird in nächsten Wochen abgeschlossen – Putin

„Serbien hat sich an den Bau des Gastransportsystems angeschlossen, das eine landgestützte Fortsetzung der Gasleitung Turkish Stream in Südeuropa darstellt. Die Verlegung von Rohren über das serbische Territorium wird in den nächsten Wochen abgeschlossen sein“, sagte Putin am Mittwoch bei einer Pressekonferenz zu den Ergebnissen der Verhandlungen mit seinem serbischen Amtskollegen Aleksandar Vučić.

Putin zufolge ist eine Vereinbarung über die Erhöhung der Kapazität der in Serbien befindlichen unterirdischenvon 750 Millionen bis auf 2 Milliarden Kubikmeter erzielt worden.

„Wir sind überzeugt, dass die Realisierung dieser umfassenden Energieprojekte helfen wird, die Energiesicherheit nicht nur Serbiens sondern auch der gesamten Balkan-Region und Europas im Ganzen merkbar zu festigen“, betonte der russische Staatschef.

ek/mt