Mehr als ein Drittel der Erdöl- und Gaslieferungen in Deutschland kommt aus Russland – Putin

Der russische Präsident Wladimir Putin hat beim Treffen mit den Vertretern der deutschen Geschäftskreise in Sotschi am Freitag den Anteil der russischen Erdöl- und Gasexporte an dem gesamten Energiebedarf Deutschlands beziffert.

„Russland deckt mehr als ein Drittel des Bedarfes der Bundesrepublik an Energieträgern“, sagte er. „Beim Erdöl sind es 33 Prozent. Beim Erdgas 35 Prozent“.

Am Freitag kommt der russische Staatschef mit den Vertretern der wichtigsten großen und mittelständischen deutschen Unternehmen in der Schwarzmeer-Stadt Sotschi zusammen. In der Abstimmungsrunde, an der traditionell auch die für Wirtschaft und Investitionen zuständigen russischen Minister teilnehmen, sollen aktuelle deutsche Projekte und geplante Investitionen in Russland zur Sprache kommen.

Zuvor hatte der russische Energieminister, Alexander Nowak, in seinem Gastbeitrag für die Zeitschrift „Energy Policy“ hervorgehoben, der Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 liege im Zeitplan. Eine wesentliche Rolle dabei hat die rechtzeitig erteilte Genehmigung Dänemarks für den Bau eines Gaspipelineabschnitts in seiner ausschließlichen Wirtschaftszone gespielt.

