Knauf investierte 3,5 Mrd. Rubel in Produktion im Gebiet Leningrad

In der Stadt Kommunar im Gebiet Leningrad ist nach der Rekonstruktion die in Russland größte Produktionsstätte für Karton - KNAUF PETROBOARD - eröffnet worden. Das deutsche Unternehmen hatte 3,5 Mrd. Rubel in das Projekt investiert.

Der Karton wird vor allem aus Altpapier hergestellt, knapp 250.000 Tonnen pro Jahr sollen verarbeitet werden.

„Die Kapazität einer Kartonmaschine liegt nach der Modernisierung bei rund 860 Mio. Quadratmeter Deckpappe pro Jahr, die zur Produktion von Gipsbauplatten genutzt wird. Die jährliche Gesamtkapazität von zwei Maschinen – 240.000 Tonnen“, teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

Nach Angaben des Unternehmens floss rund ein Drittel der Gesamtinvestitionen in Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltsicherheit, so in den Umbau der Reinigungsanlagen und den Einbau spezieller Filter in die beiden Kartonmaschinen, wodurch die Belastung auf die Abwasserreinigungsanlagen reduziert wird.

Wie der Gouverneur des Gebiets Leningrad,, bei der Eröffnungszeremonie sagte, sind KNAUF PETROBOARD und die Regierung des Gebiets Leningrad altbekannte und zuverlässige Partner.

„Die Modernisierung des Unternehmens ermöglicht die Produktion von hochwertigem Karton, der in Russland und im Ausland gefragt ist. Nach der Modernisierung der Reinigungsanlagen ist die Wasserqualität beim Ausfluss höher als beim Einfließen geworden. Unsere Kooperation ist ein gutes Beispiel für deutsches, europäisches und weltweites Geschäft, das bestätigt – kommen Sie und investieren Sie im Gebiet Leningrad, Ihre Produktion wird rentabel und zuverlässig sein“, so Drosdenko.