Milliarden Steuergelder verschlungen: Italien will marode Alitalia-Fluglinie nicht mehr finanzieren

Die Regierung in Rom will kein Geld mehr in die marode Fluggesellschaft Alitalia investieren. Diese soll laut Industrieminister Stefano Patuanelli geschlossen werden, falls sich bis Mitte 2020 kein Käufer findet.

Patuanelli erklärte am Samstag in einem Interview für die Zeitung „Il Messaggero”, er habe zwar in dieser Woche 400 Millionen Euro für einen weiteren Kredit gebilligt, der das Geschäft am Laufen halten solle. Dieser Eingriff des Staates sei aber „wirklich der letzte” für Alitalia. Die angeschlagene Fluggesellschaft verliert am Tag rund zwei Millionen Euro. Schon 2008 und 2014 musste sie gerettet werden.

Seit Anfang des Monats ist der Manager Giuseppe Leogrande der neue Sonderverwalter des Unternehmens. Ein Investorenkonsortium hatte sich zurückgezogen. Das Luftfahrtunternehmen Lufthansa hatte sich wiederum zu Investitionen in Alitalia bereit erklärt, sollte diese ihren Umbau komplett abschließen.

Die italienischen Steuerzahler haben nach Berechnungen bereits rund neun Milliarden Euro zur Unterstützung von Alitalia ausgegeben.

