Branchen-Insider: Deutscher Automarkt auch im Dezember deutlich gewachsen

Der Pkw-Absatz in Deutschland hat laut einem Branchenkenner auch im Dezember stark zugelegt. Im letzten Monat des zurückliegenden Jahres seien mehr als 283.300 Fahrzeuge neu registriert worden – fast 20 Prozent mehr als vor Jahresfrist, sagte eine mit den Zahlen vertraute Person am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Demnach vermuten Experten, dass viele PkW-Hersteller zum Jahresende noch zahlreiche Fahrzeuge mit Rabatt auf den Markt geworfen haben, um ihre Absatzzahlen aufzubessern. Im Gesamtjahr 2019 seien die Neuzulassungen um fünf Prozent auf 3,6 Millionen Fahrzeuge geklettert, sagte der Insider.

Neuwagenmarkt auch zuvor gewachsen

Bereits in den vorangegangenen Monaten waren die Neuzulassungen kräftig gestiegen. Das lag zum einen an besonders niedrigen Verkäufen im Vorjahr. Damals hatten große Hersteller wie Volkswagen nach der Umstellung auf die neue Abgaszertifizierung WLTP noch nicht ausreichend Fahrzeuge mit dem neuen Prüfsiegel im Angebot.

Experten gehen außerdem davon aus, dass einige Hersteller auch im Dezember noch große Fahrzeuge wie SUV mit Preisabschlägen verkauft haben, damit diese Wagen im neuen Jahr ihre CO2-Bilanz nicht belasten. Denn von 2020 an gelten in der EU schärfere Grenzwerte für klimaschädliches Kohlendioxid. Wer die Vorgaben verfehlt, muss hohe Strafen zahlen. Die amtlichen Zulassungszahlen für das abgelaufene Jahr will das Flensburger Kraftfahrt-Bundesamt im Laufe des Tages veröffentlichen.

