Unions- und FDP-Abgeordnete: Klimaschutz ja, aber ohne Beeinträchtigung der Wirtschaft

Eine Gruppe von Unions- und FDP-Bundestagsabgeordneten will sämtliche deutschen Klimaschutzmaßnahmen auf den Prüfstand stellen. „Erfolgreichen Klimaschutz kann es nur mit einer starken Wirtschaft, nicht gegen sie geben“, behaupten die Parlamentarier, die am Dienstag in Berlin einen „Zehn-Punkte-Plan für Deutschland“ vorstellen wollen.