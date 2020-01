Trotz Handelskrieg und Technologiewandel: Warum Ostdeutschlands Industrie gewinnt

Der Maschinenbau in Ostdeutschland ist „wirtschaftlich stabil“ ins neue Jahr gestartet. So eine aktuelle Presseinformation des ostdeutschen „Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau“ (VDMA Ost), die der Sputnik-Redaktion vorliegt. Die Maschinenbau-Branche im Osten blickt demnach bis Mitte 2020 optimistisch in die Zukunft.