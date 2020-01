Transporthubschrauber Mi-38T: Erster Export vereinbart

Truppenverlegung, Frachttransport, Such- und Rettungseinsätze: Der Hubschrauber Mi-38T, eine Neuentwicklung von Russian Helicopters, ist das Arbeitsgerät für Militär und Zivilschutz. Jetzt wird der Helikopter auch ins Ausland geliefert. Der erste Exportvertrag ist gerade abgeschlossen worden.

Der mittelschwere Mehrzweckhubschrauber Mi-38T wird an einen ausländischen Kunden geliefert. Der russische Rüstungsexporteur Rosoboronexport hat den ersten Vertrag dazu gerade unterzeichnet, teilt das Unternehmen am 28. Januar mit. Die auszuliefernden Maschinen sollen im Hubschrauberwerk Kasan gebaut werden. Das Werk gehört zur Holding Russian Helicopters, einer Teilsparte des Technologiekonzerns Rostec.

„Die Mi-38T besteht komplett aus russischen hochtechnologischen Komponenten. Der Erstflug fand Ende 2018 statt. Gerade arbeitet Rosoboronexport weitere Kaufanfragen ausländischer Partner für diesen Hubschrauber ab“, erklärte Alexander Michejew, Chef des Rüstungsexporteurs.

Der Hubschrauber Mi-38T ist besonders auf Einsätze unter harten Bedingungen ausgelegt. Er transportiert Lasten von bis zu 5000 kg Gewicht – oder 40 vollausgerüstete Soldaten. In der Rettungsversion nimmt der Hubschrauber 12 liegende und 30 sitzende Verletzte in Begleitung von zwei Sanitätern auf. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 300 km/h. Technisch ist die Mi-38T weitestgehend identisch mit der Zivilversion Mi-38. Auf deren Basis sollen weitere Sonderversionen entstehen, darunter für Einsätze in der Arktis.

Eine Zivilversion von Mi-38T bei Dubai Airshow 2019: