Russland siegt im Wodka-Streit

Seit zwei Jahrzehnten streitet der russische Staat weltweit mit einem Oligarchen um die Markenrechte an dem Wodka „Stolichnaya“. Bei der Vermarktung der populären Wodka-Marke geht es um Milliarden. Zumindest in den Beneluxstaaten hatte jetzt der russische Staat die Nase vorn.

Das Oberste Gericht der Niederlande hat Russland in letzter Instanz die Rechte an der Wodka-Marke „Stolichnaya“ in den Beneluxländern zugesprochen.

Außerdem verurteilte es den bisherigen Träger der Marke, die SPI Group des aus Russland emigrierten Milliardärs Yuri Shefler dazu, die Gewinne aus dem Wodka-Verkauf seit 1999 an den russischen Staat zu überweisen. Shefler und Russland streiten seit zwei Jahrzehnten um die berühmte Wodka-Marke. Russland wirft ihm vor, sie in den Neunzigern mit unlauteren Methoden erworben zu haben. Der Millionär hätte damals Druck ausgeübt auf die damaligen privaten Besitzer der Moskauer Destillerie "Kristall", ihm die Markenrechte für „Stolichnaya“ zu verkaufen. Der Kaufpreis von 300.000 US-Dollar habe damals weit unter dem Marktpreis gelegen, den der Rechnungshof mit 400 Mio. Dollar bezifferte.

Stolichnaya ist die meistkonsumierte Wodkamarke der Welt und wird weltweit verkauft. Der Name des Wodkas bedeutet schlicht „aus der Hauptstadt (Moskau) kommend“.

Gegen Shefler laufen in Russland deswegen mehrere Strafverfahren. Er selbst sieht sich als Opfer staatlicher Willkür. Bei ähnlichen Prozessen um die Markenrechte in Griechenland und Brasilien entschieden die Gerichte zugunsten Sheflers, in Österreich verlor er. In den USA und Australien stehen die Urteile noch aus. Die Markenrechte am Wodka "Stolichnaya" in 13 weiteren EU-Staaten sollen im Juni vor Gericht in Den Haag verhandelt werden.

Alexey Maklakov, der Generaldirektor des Staatsunternehmens FKP Sojuzplodoimport, das „Stolichnaya“-Wodka in Russland und vielen anderen Ländern vertreibt, sagte gegenüber Medien, das Urteil des Gerichts in den Niederlanden sei

"sehr bedeutsam und wir sind sicher, dass diese Entscheidung als Präzedenzfall dienen wird für andere Verhandlungen um die Markenrechte an 'Stolichnaya' und 'Moskovskaya'-Wodka nicht nur in den EU-Ländern, sondern weltweit."

