Uniper-Steinkohlekraftwerke können schrittweise abgeschaltet werden

Zunächst drohe spätestens bis Ende 2022 den drei Steinkohle-Kraftwerksblöcken in Gelsenkirchen sowie dem Kraftwerk Wilhelmshaven die Stilllegung. Bis spätestens Ende 2025 sollen weitere Anlagen an den Standorten Staudinger in Hessen und Heyden (Nordrhein-Westfalen) vom Netz gehen. Danach werde Datteln 4 das einzige verbleibende Uniper-Steinkohlekraftwerk in Deutschland sein.

Die geplanten Abschaltungen erfolgten laut Uniper freiwillig. „Klar ist Stand heute: Uniper wird keine Entschädigungszahlungen erhalten.“ Die Stilllegung soll zur Senkung der Emissionen um bis zu 40 Prozent führen. Für die Kraftwerksstandorte werde man alternative Konzepte entwickeln.

Das 1100-Megawatt-Kraftwerk in Datteln im Ruhrgebiet soll entgegen einer Empfehlung der Kohlekommission und trotz Proteste der Umweltaktivisten im Sommer ans Netz gehen. Die Bundesregierung habe aber zugesagt, dass dafür zusätzlich Steinkohlekapazität vom Netz gehe, so dass keine zusätzlichen Treibhausgase entstehen.

Kohleausstieg bis 2038

Deutschlands Regierung hat am Mittwoch zudem den Abschied von der Kohleenergie bis spätestens 2038 mit milliardenschweren Entschädigungen für Kraftwerksbetreiber und Beschäftigte beschlossen. Betreiber von Braunkohlekraftwerken und Tagebauen sollen dem Ausstieggesetz zufolge für das vorzeitige Abschalten von Kraftwerkenbekommen. Betreiber von Steinkohle-Kraftwerken können sich ums Abschalten gegen Entschädigung in den kommenden Jahren bewerben.

aa/mt/dpa