Syriens Wasserministerium berechnet durch Krieg entstandenen Schaden

Der Wasserminister der Syrischen Arabischen Republik, Hussein Arnus, hat den Schaden an der Infrastruktur für Trinkwasserversorgung in Syrien berechnet, die durch den Krieg stark beeinträchtigt worden ist. Dem Minister zufolge liegt der Schaden bei rund zwei Milliarden US-Dollar.

„Die Infrastruktur für Wasserversorgung hat stark gelitten. Die Summe des Schadens liegt bei mehr als 850 Milliarden syrischen Pfund (umgerechnet 1,9 Milliarden US-Dollar). Betroffen sind Dämme, Wasserstationen, Wasserversorgungsnetze, Trinkwasserreservoire, Brunnen und Kläranlagen sowie Verwaltungsgebäude. 291 Mitarbeiter des Ministeriums sind ums Leben gekommen, 85 wurden verletzt und 68 entführt“, sagte der syrische Wasserminister in einem Gespräch mit RIA Novosti.

Laut dem Minister hat die Behörde für Wasserversorgung bereits damit begonnen, die beschädigte Infrastruktur wiederherzustellen. In erster Linie betreffe dies Dämme und Wasserstationen in Gebieten, die von Milizen befreiet worden seien. Zurzeit würden Wiederaufbauarbeiten an Wasserdämmen in den syrischen Gouvernements Darʿā, al-Quneitra und Homs sowie Latakia laufen.

Arnus betonte, in Syrien komme dem Süßwasser eine ganz besondere Bedeutung zu, weil das Land Dürren ausgesetzt sei und nicht über ausreichend Süßwasserquellen verfüge.

„Insgesamt beläuft sich die Zahl der Wasserdämme in Syrien auf 163 – von denen 160 vom Wasserministerium verwaltet werden, für drei sind Unternehmen zuständig“, sagte der Minister.

Eine Reihe von Projekten zum Bau von Wasserdämmen seien wegen des Krieges eingestellt worden, so Arnus weiter. Demnächst sollen die Bauarbeiten wieder aufgenommen werden. Einige Dämme seien schon zur Hälfte fertiggestellt und befinden sich im Gouvernement Latakia. Ein Damm in Damaskus sei bereits zu 95 Prozent fertiggestellt gewesen, als die Bauarbeiten hätten eingestellt werden müssen.

