Fleischproduktion in deutschen Schlachtbetrieben 2019 leicht gesunken

In Deutschland sind im vergangenen Jahr weniger Rinder und Schweine als im Vorjahreszeitraum geschlachtet worden, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Dafür wurde aber mehr Geflügelfleisch produziert.

Die Fleischmenge sei um 1,4 Prozent auf 8,0 Millionen Tonnen zurückgegangen. Demnach wurden insgesamt 59,7 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde geschlachtet. Gründe für den Rückgang werden nicht genannt.

Die Masse an Schweinefleisch soll um 2,6 Prozent auf gut 5,2 Millionen Tonnen gesunken sein. Fast 55,1 Millionen Schweine seien dafür geschlachtet worden. Die Zahl geschlachteter Rinder sei im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozent auf 1,1 Millionen Tonnen gestiegen. Dabei seien aber weniger Rinder getötet worden, da das durchschnittliche Schlachtgewicht der Tiere zugenommen haben soll.

Einen Anstieg gab es auch bei der Geflügel-Schlachtmenge: Sie erhöhte sich um 0,8 Prozent auf 1,6 Millionen Tonnen.

Die Menge an Geflügelfleisch steigt seit 2009 kontinuierlich an. Nach Berechnungen des Amtes erhöhte sich die Produktion in den letzten zehn Jahren um 22 Prozent. Die Menge an Schweine- und Rindfleisch sei dabei auf dem gleichen Niveau geblieben.

