„Schon fast grotesk”: Siemens-Chef zu Kritik seitens Klimaschützern

Vor dem Treffen der Siemens-Aktionäre in München hat Konzernchef Joe Kaeser Unverständnis über die Klimadebatte um sein Unternehmen geäußert.

„Bei solchen Themen kann man nicht gewinnen, weil der Anspruch, den viele haben auf der anderen Seite, ein legitimer ist“, sagte Kaeser vor der von Protesten begleiteten Hauptversammlung am Mittwoch.

Zahlreiche Umweltgruppen haben rund um das Aktionärstreffen zahlreiche Aktionen angekündigt. Diese richten sich gegen die Lieferung von Siemens-Zugsignaltechnik im Wert von rund 18 Millionen Europ für ein riesiges Kohlebergbauprojekt des indischen Adani-Konzerns in Australien.

Dass Siemens wegen eines verhältnismäßig kleinen Zugsignalauftrags „zur Zielscheibe doch zahlreicher Umweltaktivisten“ geworden sei, nannte Kaeser „schon fast grotesk“. Die Absage von Siemens würde kaum zum Fall des großen Bergwerksprojekts führen.

Bei „diesem unseligen Projekt in Australien“ sei Siemens ja „erst in der zweiten Ableitung“ beteiligt. Man müsse sich fragen, wo diese Debatte aufhöre: Dürfe Siemens dann im Zweifelsfall auch keine energiesparende Haustechnik für ein Hauptquartier eines großen Minenkonzerns liefern?

Appell der Klimaaktivisten

Im Januar hatte sogar die schwedischeGreta Thunberg auf Twitter einen dringenden Appell veröffentlicht, auf das Projekt zu verzichten. Es erscheine so, dass Siemens die Macht besitze, den Bau zu stoppen, zu verzögern oder zumindest zu unterbrechen, schrieb die 17 Jahre alte Schwedin auf ihrem Twitter-Account.

Doch wie Kaeser damals mitgeteilt hatte, wird der Konzern den Auftrag im Rahmen des umstrittenen Kohleminen-Projekts in Australien trotz heftiger Kritik von Umweltverbänden ausführen.

Die Adani Group mit Hauptsitz in Indien will in Australien eines der größten Kohlebergwerke der Welt aufbauen, das aus fünf Untertageminen und sechs Tagebaustätten bis zu 60 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr fördern soll. Das Projekt wird von Umweltschützern seit Jahren bekämpft. Neben dem Klimaaspekt geht es dabei auch um den Verbrauch von Wasser, die Zerstörung von Lebensraum und den Transport der Kohle über das Great Barrier Reef, das größte Korallenriff der Welt.

