Irak öffnet Landverkehrsweg für Handel mit Russland

Der Irak öffnet laut dem irakischen Botschafter in Moskau, Abdulrahman Hamid Mohammed al-Hussaini, eine Landroute für den Handel mit Russland und erwartet eine Ausweitung des gegenseitigen Handels.

„Gestern haben wir uns mit Herrn (Vizeaußenminister Michail) Bogdanow getroffen, dabei war auch der stellvertretende Außenminister des Iraks anwesend. Und gerade während des Treffens setzte sich der irakische Außenminister mit seinem Stellvertreter in Verbindung (...) und teilte mit, dass der Ministerrat des Iraks grünes Licht für die Öffnung der direkten Bodenkommunikation zwischen Russland und dem Irak gegeben habe“, sagte der Botschafter bei einem Treffen mit der Vorsitzenden des Ausschusses für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Föderationsrates, Lilija Gumerowa.

Geografisch beträgt die Entfernung zwischen der irakischen und der russischen Grenze 1700 Kilometer, und die Entfernung zwischen Bagdad u nd Moskau beträgt. Was den Handel über die Landrouten betreffe, sei die Entfernung alles andere als groß, so

"Wir haben großartige Möglichkeiten für den gegenseitigen Handel. Ich hoffe wirklich, dass russische Waren im Bereich der Landwirtschaft, Elektrizität und Baumaterialien auf dem irakischen Markt auftauchen werden, und ich hoffe auch, dass irakische Waren auf den russischen Markt kommen werden“, fügte der Diplomat hinzu.

ek/mt/sna