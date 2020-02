BRICS-Entwicklungsbank investiert weitere zwei Milliarden US-Dollar in Russland

Die vom Länderclub BRICS gegründete Neue Entwicklungsbank wird demnächst weitere zwei Milliarden US-Dollar in Russland investieren. Wie Bank-Präsident Kundapur Vaman Kamath am Freitag RIA Novosti mitteilte, werden die von der Bank akkumulierten Investitionen in Russland auf 4,7 Milliarden US-Dollar steigen.