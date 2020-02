Generaldirektor von LafargeHolcim in Russland: „In Russland muss man schnell sein“

Sputnik erweitert Horizonte – im dritten Teil des Projekts „Deutsche Firmen in Russland: Zwei Nationalitäten – ein gemeinsames Ziel“ wird die Reihe der Unternehmen durch österreichische und schweizerische Firmen erweitert, die in Russland tätig sind. Das schweizerisch-französische Baustoffunternehmen LafargeHolcim ist seit Langem auf dem Weltmarkt.

Wir haben mit Maxim Gontscharow, dem Generaldirektor von LafargeHolcim Russland, über Investitionen im Land, die Kommunikation unter Ingenieuren, russische Straßen, alternative Kraftstoffe und den Einsatz von neuen Technologien gesprochen.

- LafargeHolcim ist bereits seit fünf Jahren in Russland tätig. Was sind die Besonderheiten der Arbeit auf dem russischen Markt und was charakterisiert die russischen Kunden heute?

- Unsere Kunden sind in der Tat in mehreren Marktsegmenten tätig. Die erste ist die Infrastruktur, hier gibt es Besonderheiten. Im Infrastruktursektor in Russland erhalten die meisten Unternehmen vom Staat direkte Investitionen in Bauprojekte. In anderen Ländern der Welt ist der Anteil der staatlichen Investitionen geringer. Der russische Wohnungsbaumarkt ist wie in anderen Ländern: Er wird von privaten Unternehmen, Entwicklern, vertreten. Der Einzelhandel in unserem Land ist sehr entwickelt und unterscheidet sich in der Tat nicht vom westlichen Markt. Das einzige, was ich sagen möchte, ist, dass unser Anteil an den Online-Verkäufen in Russland wahrscheinlich viel höher ist als in den westlichen Ländern. Und das nicht nur im Baustoffbereich, sondern auch im gesamten Vertriebsbereich. Tatsächlich gibt es keine anderen Unterschiede.

- Wie profitieren die russischen Regionen davon, dass sich die Werke von LafargeHolcim, dem Weltmarktführer in der Baustoffproduktion, dort befinden?

- Wir sind in der Tat das größte Zementunternehmen der Welt, wenn man den chinesischen Markt nicht berücksichtigt. LafargeHolcim ist in Russland seit der Fusion im Jahr 2015 und es bleibt für uns ein vorrangiger Markt. Wir haben bereits rund zwei Milliarden Dollar in Russland investiert, das ist eine sehr bedeutende Menge an Investitionen. Was den Nutzen für die Regionen angeht, so werden in den Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, neue Arbeitsplätze geschaffen. Außerdem gibt es bestimmte Steuern, die in den regionalen Haushalt fließen. Wir erhalten Unterstützung und absolutes Verständnis von den regionalen Behörden und arbeiten gemeinsam an der Umsetzung verschiedener Projekte, und sie unterstützen offen und verständnisvoll unser Unternehmen.

- Der Begriff „Lokalisierung“ ist seit Langem Teil des Geschäftsvokabulars russischer Unternehmen. Ist er auch für LafargeHolcim relevant?

- Wir sind hier bereits vollständig lokalisiert, mit wenigen Ausnahmen – wir kaufen einige Ersatzteile, die nur noch nicht physisch in Russland produziert werden, aber ich hoffe, dass das in Zukunft geschieht. Der Anteil der Lokalisierung in unseren Werken beträgt mehr als 80 Prozent. Das ist vor allem ein Vorteil für das Land – tatsächlich nehmen wir alle unsere eingehenden Ressourcen – Ersatzteile, Rohstoffe usw. – von hier.

- Was sind heute die größten Herausforderungen für LafargeHolcim? In welchen Bereichen wird daran gearbeitet, sie zu überwinden?

- Leider bleibt die russische Gesetzgebung im Bereich des Bauwesens hinter den internationalen Standards zurück. Und hier versuchen wir, neue Standards für ultrahochfeste Betone, spezielle Mischungen, innovative Baustoffe etc. einzuführen. Das wirtschaftliche Umfeld in Russland schätzen wir als günstig ein. Es gibt Prioritäten, die wir uns selbst setzen. Sie stimmen mit den Zielen des Staates überein, und es schafft im Gegenteil keine Herausforderungen, sondern ein riesiges Feld von Möglichkeiten. In vielen Ländern der Welt liefern wir nicht nur Materialien, sondern beschäftigen uns auch mit Projektierung. Unter diesem Gesichtspunkt ist es z.B. im Rahmen des Projektes „Sichere Qualitätsstraßen“ notwendig, Zementbetonstraßen zu bauen. Heute sind 95 Prozent der russischen Straßen asphaltiert. Zementbetonstraßen können aber die Lebenserwartung von 30 Jahren erreichen. Wir glauben, dass russische Entwickler und Erbauer über solche Technologien verfügen sollten, und wir können bei deren Umsetzung helfen.

© Foto : LafargeHolcim LafargeHolcim-Werk im Gebiet Moskau

- Die Kontrolle der Freisetzung von Abfällen in die Umwelt ist eine der Hauptaufgaben von LafargeHolcim. Wie ist es möglich, die Produktion bei der Einhaltung der Umweltstandards erheblich rentabel zu halten?

- Bei der Zementherstellung folgen wir sehr sorgfältig und streng den Umweltstandards. Die Zementindustrie gehört zu den weltweit führenden CO2-Emittenten. Sie wissen, das ist im Moment ein heißes Thema. Eine Möglichkeit, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, ist für uns unter anderem die verstärkte Wiederverwertung. Heute entsorgt unser Unternehmen weltweit rund 52 Millionen Tonnen nicht wiederverwertbarer Abfälle und macht sie zu einem alternativen Brennstoff für die Zementherstellung. Dies sind sehr beachtliche Ergebnisse. Damit konsolidieren wir die gesamte Umweltagenda, auch in Europa, und wir sehen unsere Rolle als sozial verantwortliches Unternehmen, das dem Staat bei der Lösung eines schwerwiegenden ökologischen und sozialen Problems helfen kann und will. Wir sind ein profitables Unternehmen. In der europäischen Region, zu der wir gehören, sind wir unter den Größten, selbst wenn man das Produktionsvolumen, die Gewinnrate, den sogenannten Cashflow und die Kapitalrendite berücksichtigt. Wir haben jetzt ziemlich ernsthafte, starke Positionen, gute finanzielle Ergebnisse, die nicht zu Lasten der Umwelt gehen.

- Von welchen Faktoren hängt Ihrer Meinung nach die weitere Entwicklung des Unternehmens in Russland ab?

- Wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen, für uns ist der Ausgangspunkt immer der Markt und sein Potenzial. Auf dem russischen Markt sind wir absolut zuversichtlich. Was die Regierung tut, kann nichts anders sein, als zu inspirieren – ich habe bereits nationale Projekte erwähnt. Es ist klar, dass der Baumarkt in Russland ein Markt für eine lange Zeit ist und sich langfristig entwickeln wird. Es gibt bestimmte Faktoren, die das Geschäftemachen in Russland schwieriger machen, aber damit arbeiten wir sowieso, wir berücksichtigen sie. Einige Bereiche der russischen Gesetzgebung – zum Beispiel das Steuerwesen – sind undurchsichtig und nicht immer vorhersehbar. Das Justizsystem ebenfalls: Wir stehen manchmal vor bestimmten Problemen bei der Lösung von juristischen Fragen. Diese Faktoren haben im Großen und Ganzen keinen Einfluss auf die strategischen Entscheidungen des Unternehmens, verursachen aber manchmal gewisse Schwierigkeiten.

- Bemerken Sie bei der Zusammenarbeit mit Kollegen aus der Schweiz und Frankreich irgendwelche Mentalitätsunterschiede? Kommen die in der Geschäftswelt zum Tragen?

- Unsere Kommunikation ist viel breiter – auch mit Kollegen aus den USA und Kanada aus der Öl-, Gas- und Bergbauindustrie. Unser Unternehmen ist nicht nur auf die Produktion, sondern auch auf Lösungen ausgerichtet, wobei das Ingenieurwissen eine große Rolle spielt. Wenn Ingenieure, Techniker miteinander reden, über das Geschäft reden, gibt es überhaupt keine Barrieren. Unsere schweizerischen Kollegen helfen uns jetzt bei Projekten zur Erweiterung unserer Kapazitäten für alternative Kraftstoffe. Das sind hochqualifizierte Spezialisten, sie sind sehr hilfsbereit, es ist eine Freude, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wenn wir über einige Gewohnheiten wie Interaktions- und Reaktionsgeschwindigkeit sprechen, dann sind wir hier sicherlich anders. Wir sind schneller in Russland – das kann ich mit großer Überzeugung sagen. Unsere Kollegen treffen Entscheidungen langsamer, sie diskutieren mehr. Wir sind bereit, Entscheidungen auf der Grundlage von viel weniger analysierten Daten zu treffen, weil die Umwelt uns dazu zwingt.

- Was sind die Zutaten des „Erfolgsrezepts“ von LafargeHolcim in Russland?

- Das Erste sind die Menschen. Unser Team ist sehr vielseitig. Wir haben erstklassige Profis in der Produktion, sie können revolutionäre Dinge tun. Wir haben wirklich einen sehr hohen Teamgeist. Das Zweite sind Investitionen. Natürlich haben wir die Unterstützung unserer Zentrale und der gesamten Gruppe. Wir haben eine starke Investitionskampagne. Und das Dritte ist unsere Arbeitsweise, d.h. der Fokus auf den lokalen und russischen Markt, unsere Kunden, die Aufgaben der Regierung, die Bedürfnisse der Erbauer usw.

Kamera: Sergei Elow