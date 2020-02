Wegen Coronavirus: Reichste Menschen der Welt verlieren an einem Tag 139 Milliarden Dollar

Die Fondsmärkte haben am Montag auf die Coronavirus-Meldungen reagiert und sind heftig gefallen. Wegen der rückläufigen Indizes haben die 500 reichsten Menschen der Welt an einem Tag insgesamt 139 Milliarden US-Dollar (zirka 128 Milliarden Euro) verloren. Darüber schreibt die Agentur Bloomberg am Dienstag.