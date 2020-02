Milliardengewinn: Opel zahlt Mitarbeitern erste Erfolgsprämie seit 1997

Der Opel-Chef Michael Lohscheller hat am Mittwoch in Rüsselsheim angekündigt, jedem Beschäftigten von Opel in Europa eine Erfolgsprämie von 600 Euro auszuzahlen. Damit lässt der deutsche Autobauer seine Mitarbeiter am operativen Milliardengewinn aus dem vergangenen Jahr teilhaben. Es soll sich um den ersten Bonus seit 1997 handeln.