Corona-Effekt: Experten sagen reduzierte Smartphone-Lieferungen vorher

Experten zufolge wird die Erholung des globalen Smartphone-Marktes 2020 von Unsicherheiten wegen der Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit betroffen sein.

„Die weltweiten Smartphone-Lieferungen werden 2020 um 2,3 Prozent auf etwas mehr als 1,3 Milliarden Stück zurückgehen“, heißt es im neusten Bericht von IDC.

Es werde auch erwartet, dass der Ausbruch des Coronavirus im ersten Halbjahr 2020 zu einem Rückgang der Lieferungen um 10,6 Prozent führen werde. Dabei würden die Lieferungen von Smartphones dank der rapiden Einführung der 5G-Technologie im Jahre 2021 wieder wachsen.

Laut Sangeetika Srivastava, Chefanalystin bei IDC, wird China als größter Smartphone-Markt am stärksten vom Ausbruch des Coronavirus betroffen sein, wobei andere große Regionen wegen Lieferungsstörungen negative Auswirkungen spüren werden.

„Mangelnde Komponenten, Schließung von Werken, Quarantäne- und Logistikanforderungen sowie Reisebeschränkungen werden die Smartphone-Hersteller daran hindern, neue Geräte freizugeben. Es wird erwartet, dass sich die Lage ab dem dritten Quartal des Jahres stabilisieren wird, da sich die Situation mit Coronavirus verbessern wird und 5G-Pläne weltweit umgesetzt werden“, betonte sie.

Was den chinesischen Markt betrifft, wird er im ersten Quartal des Jahres den IDC-Experten zufolge um etwa 40 Prozent sinken.

Am 31. Dezember 2019 informierten chinesische Behörden die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über den Ausbruch einer unbekannten Lungenkrankheit in der Stadt Wuhan im zentralen Teil des Landes (Provinz Hubei). Experten stellten den Erreger der Krankheit fest - dies ist ein neues Coronavirus. Die WHO erklärte den Ausbruch für einen Notfall von internationaler Bedeutung und gab der Krankheit ihren offiziellen Namen – Covid-19. Die Zahl der Infizierten auf dem chinesischen Festland beträgt fast 79.000 Menschen, 2778 starben, über 36.000 wurden geheilt. Infektionsfälle außerhalb China wurden nach neuesten WHO-Daten in 46 Ländern registriert.

