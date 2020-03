Saudi-Arabien gegen neues OPEC+-Treffen

„Ich sehe keinen Anlass zur Einberufung der Treffen im Mai und Juni, nur um unseren Misserfolg bei der Verabschiedung von erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung dieser Krise und bei der Durchführung nötiger Aktionen zu zeigen“, sagte er.

Gescheiterte Gespräche

Neue Vereinbarungen möglich?

Die OPEC+-Länder konnten am 6. März weder die Veränderung von Parametern des Deals zur Drosselung der Ölförderung noch seine Prolongierung vereinbaren. Infolgedessen werden die Einschränkungen hinsichtlich der Ölförderung in den Mitgliedsländern der Allianz. Am Wochenende erschienen Berichte, dass Saudi-Arabien die Ölförderung hochfahren und Rabatte für sein Öl vergeben wolle. Diese Nachrichten riefen einen Crash auf dem Öl-Markt hervor. Am Montag erreichte der Preissturz 30 Prozent.

Russlands Energieminister Alexander Nowak erklärte, dass die OPEC+-Türen nicht verschlossen seien und die nächsten Treffen im Mai oder Juni durchgeführt würden. Er schloss die Erzielung neuer Vereinbarungen vonseiten der Allianz nicht aus.

Im Kreml wird zudem nicht ausgeschlossen, dass sich Moskau und Riad hinsichtlich der Ölförderung einigen werden.

ek/mt/sna