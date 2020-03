Gegen Krise gewappnet: Chef der Deutschen Bank äußert Zuversicht

Die Deutsche Bank sieht sich in den Zeiten der Coronavirus-Pandemie gut gerüstet. Laut dem Vorstandschef, Christan Sewing, gibt es unter der Belegschaft nachgewiesene Infektionsfälle, erforderliche Sicherheitsmaßnahmen sind getroffen worden. Angesichts der schwierigen Situation an den Finanzmärkten soll die Deutsche Bank solide aufgestellt sein.

„Bei aller Vorsicht bin ich überzeugt davon, dass wir diese Situation alle gemeinsam gut meistern werden. Wir haben durchdachte Krisenpläne, wir haben die Disziplin, wir haben die Finanzkraft, um in diesen Zeiten zu bestehen“, schrieb Vorstandschef Christian Sewing am Donnerstag in einer Mail an die Mitarbeiter des Dax-Konzerns.

Die Bank selbst hat nach eigenen Angaben mehrere nachgewiesene Fälle einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 in der Belegschaft. Allen Betroffenen gehe es bisher „relativ betrachtet gut“, teilte Sewing mit. Dienstreisen hat die Bank auf ein Minimum reduziert, größere Veranstaltungen wie der Festakt zum 150. Jubiläum der Deutschen Bank am 21. März in Berlin wurden abgesagt.

„Gleichzeitig wollen wir natürlich, dass unser Betrieb so reibungslos wie möglich weiterläuft“, schrieb Sewing. Kunden bräuchten gerade in der aktuellen Lage den Rat und die Lösungen der Bank, um finanzielle Herausforderungen kurzfristig meistern zu können.

Die Deutsche Bank selbst stehe geschäftlich gut da, so Sewing, der positive Trend aus dem vierten Quartal habe sich fortgesetzt.

„Wir haben ein solides Fundament mit einer starken Kapital- und Liquiditätsbasis und einer hohen Qualität in unserem Kreditbuch.“ Die Bank sei heute „viel besser als noch vor einem Jahr für eine schwierige Phase an den Finanzmärkten aufgestellt“.

mka/gs/dpa