EU-Kommission will bei Corona-Wirtschaftskrise Fiskalregeln aussetzen

Die EU-Kommission hat am Freitag bekannt gegeben, im Falle eines Wirtschaftseinbruchs wegen der Coronavirus-Krise die europäischen Fiskalregeln auszusetzen.

Dies würde im Einvernehmen mit den EU-Staaten geschehen, sagte Vizepräsident Valdis Dombrovskis am Freitag in Brüssel.

Die Coronavirus-Pandemie macht der Weltwirtschaft schwer zu schaffen. Am Donnerstag beschloss die Europäische Zentralbank (EZB), umfassendes Maßnahmenpaket gegen die wirtschaftlichen Folgen auf den Weg zu bringen. So sollen bis zum Jahresende 120 Milliarden Euro zusätzlich in Anleihenkäufe fließen.

Damit sollen Banken dazu bewegt werden, mehr Kredite zu vergeben und so besonders betroffene Branchen und Unternehmen zu unterstützen, was vor allem kleinen und mittelgroßen Firmen helfen soll.

Mehr in Kürze...