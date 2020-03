Zahl der Insolvenzen in Deutschland fällt auf Tiefstand seit 1999

Im vergangenen Jahr haben so wenige Unternehmen in Deutschland Insolvenz anmelden müssen wie seit 1999 nicht mehr. Dank dem langen Wirtschaftsaufschwung und günstigen Krediten ging die Zahl der beantragten Insolvenzen um 2,9 Prozent auf 18.749 zurück. Das war um 2,9 Prozent weniger als 2018, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit.