Corona-Krise: Ölpreise sinken weiter

Die Ölpreise gehen weiter runter. Am Morgen hat ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 28,44 US-Dollar gekostet – dies ist um 29 Cent niedriger als am Vorabend. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI ist um 50 Cent auf 26,45 Dollar gesunken.

Die Ölpreise konnten damit nicht von ernsthaften Maßnahmen der US-Regierung zur Zügelung der Coronakrise -Folgen Gewinn ziehen. Als Teil einer billionenschweren Hilfe sollen in den USA zudem Konsumschecks an die Bürger verteilt werden. Diese Maßnahme wird alsbezeichnet werden. Nach Angaben des US-Finanzministers Steven Mnuchin wolle die Regierung fast eine Billion US-Dollar (900 Milliarden Euro) in die weltgrößte Volkswirtschaft einpumpen.

Seit Anfang März stehen die Ölpreise wegen der Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen der Viruskrise und wegen des Preiskrieges führender Ölstaaten – Saudi-Arabiens und Russlands – unter starkem Druck. Seit Beginn des Monats ist das für Europa wichtige Rohöl aus der Nordsee um etwa 45 Prozent billiger geworden.

ek/mt/dpa