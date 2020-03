Wirtschaftsstimmung in Japan auf tiefstem Stand seit Tsunami 2011

Die Wirtschaftsstimmung in Japan hat sich angesichts der weltweiten Coronavirus-Krise massiv verschlechtert. Wie das Marktforschungsinstitut Markit am Dienstag mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im März um 11,2 Punkte auf 35,8 Zähler. Das ist der tiefste Stand seit der schweren Tsunami-Katastrophe im Jahr 2011.

Besonders drastisch fiel der Indikator im Dienstleistungsgewerbe, während er in der Industrie wesentlich weniger zurückging.

Die Umfrageergebnisse zeigten, dass Japan im März in einen starken Abschwung geglitten sei, sagte Markit-Ökonom Joe Hayes. Der Einbruch im, zahlreiche Veranstaltungsabsagen und Unterbrechungen in den Lieferketten hätten dazu beigetragen. Im Servicesektor habe man den stärkstenverzeichnet, seitdem der Indikator im Jahr 2007 gestartet worden war.

Japan ist nach den USA und China die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den neuartigen Coronavirus als Pandemie ein. In der Welt sind bereits mehr als 335.000 Menschen in 190 Ländern infiziert, mehr als 14.500 sind daran gestorben.

om/dpa