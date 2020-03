Corona-Schock in USA: Arbeitsmarkt verzeichnet Rekordzahl von Hilfsanträgen

Die Corona-Pandemie soll in den Vereinigten Staaten eine Entlassungswelle ausgelöst haben. Laut den am Donnerstag mitgeteilten Angaben des Arbeitsministeriums ist eine rekordhohe Zahl von Arbeitslosenhilfe-Anträgen eingereicht worden.

In der vergangenen Woche stellten demzufolge knapp 3,3 Millionen US-Amerikaner einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe. Die Zahl stieg im Vergleich zur Vorwoche etwa um das Zehnfache. Damals waren 282.000 solche Anträge eingereicht worden.

Der aktuelle Wert ist der höchste seit Beginn der Datenerhebung. Der bisherige Höchststand wurde 1982 erreicht – mit damals 695.000 Gesuchen.

Der Anstieg geschah trotz eines vom Kongress auf den Weg gebrachten zwei Billionen Dollar schweren Konjunkturpakets und sei ein Beleg für eine größere Entlassungswelle, meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Verweis auf Experten.

Coronavirus

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch des neuen Covid-19-Erregers als Pandemie eingestuft.

Weltweit wurden nach WHO-Angaben bereits mehr als 416.000 Menschen in 197 Ländern mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert. Registriert wurden bisher 18.589 Todesopfer.

Den Centers for Disease Control and Prevention (CDC; Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention) zufolge wurden in den Vereinigten Staaten mehr als 68.000 Corona-Fälle festgestellt, 994 davon endeten tödlich.

Auswirkungen auf die Wirtschaft

Zur Bekämpfung der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 wurden in den USA große Teile der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens stillgelegt, was in vielen Branchen zu Einnahmeneinbrüchen führte.

Etwa die Hälfte der rund 330 Millionen Amerikaner unterliegen inzwischen von Bundesstaaten verhängten Ausgangsbeschränkungen. Viele Geschäfte sind geschlossen, Restaurants und Hotels bleiben leer, zahllose Reisen wurden abgesagt. Viele Mitarbeiter geschlossener Unternehmen müssen daher Arbeitslosenhilfe beantragen.

mo/mt/rtr/dpa