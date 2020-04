Ein neuer OPEC-Deal ist näher als viele denken – Expertenmeinung

Im Laufe der Beratung mit den Leitern der Ölunternehmen erklärte der russische Präsident Wladimir Putin, Russland sei bereit, sich mit anderen Ländern zusammenzuschließen, um den Energiemarkt auszugleichen. Nach vorläufigen Schätzungen könnte dies eine Reduzierung von bis zu 10 Millionen Barrel pro Tag bedeuten.

Der OPEC+-Deal ist näher als viele denken, erklärte Kirill Dmitriew, Chef des Russischen Direktinvestitionsfonds. Anderer Meinung ist Igor Juschkow, Experte an der Finanzuniversität, führender Analyst des Nationalen Fonds für Energiesicherheit.

"Das Abkommen wird sehr schwierig sein: Russland spricht von der Präsenz der Vereinigten Staaten als Partei des neuen Abkommens, viele nennen es OPEC++, wenn man bedenkt, dass es eine viel größere Anzahl von Teilnehmern geben sollte. Jetzt ist das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage sehr groß. Der Überschuss zwischen Angebot und Nachfrage wird auf 15 bis 20 Millionen Barrel pro Tag geschätzt, da überall, wo man mit Coronaviren kämpft , Ölprodukte wegen des reduzierten Verkehrs weniger benötigt werden. Dies ist ein vorübergehendes Phänomen, aber um die Ölpreise zu erhöhen, muss die Produktion reduziert werden. Im vorherigen OPEC+-Format kann eine solche Einigung ohne Beteiligung der Vereinigten Staaten oder Kanadas nicht erzielt werden. Russland geht wahrscheinlich davon aus, dass jede Vertragspartei die Produktion reduzieren muss", kommentierte Juschkow im Sputnik-Gespräch.

Die Wiederaufnahme des OPEC+-Deals in einem erweiterten Format wurde von Donald Trump angesprochen, der letzte Woche auf Twitter schrieb, er habe sich mit Russland und Saudi-Arabien abgestimmt. Die Verhandlungen waren für letzten Montag geplant, wurden dann aber auf Donnerstag verschoben, da die Parteien immer noch keinen Konsens über die Ölförderungmengen erzielen können.

Im Interview mit Sputnik äußerte sich der Ökonom Wladislaw Ginko dazu, wie sich die Situation auf dem Ölmarkt in naher Zukunft ändern könnte.

„Je mehr die Weltwirtschaft nachgibt (und wir sahen den absoluten Tiefpunkt für Öl, als es auf das Preisniveau von 1999 zurückfiel), desto stärker kann die Erholung sein. Dementsprechend werden große Ölmengen benötigt. Daher ist es durchaus möglich, dass die OPEC+-Vereinbarung indikativ ist. Das heißt, wenn es heute notwendig ist, das Ölvolumen zu reduzieren, dann könnten wir uns in einigen Monaten in einer Situation befinden, in der alle Akteure in der Lage sein werden, so viel Öl zu produzieren, wie sie wollen, weil die Weltwirtschaft an Dynamik gewinnen wird", sagte Wladislaw Ginko.

Laut seinen Prognosen könnte dies zum Sommer geschehen.

Der Markt habe jetzt kein Verständnis dafür, wo der Boden liegen könnte, und dieser Faktor dominiere den Preisverfall, sagte der russische Energieminister Alexander Nowak. "Noch nie war ein so starker und massiver Nachfragerückgang zu verzeichnen."

Die akuteste Situation besteht in den Ländern der Europäischen Union, die 18 Prozent des Weltölmarktes verbrauchen, und in den USA, wo es etwa 20 Prozent des Weltverbrauchs gibt. Die Nachfrage an den Tankstellen in verschiedenen Ländern sinkt um 30 bis 70 Prozent. Darüber hinaus ist bekannt, dass rund 60 Prozent des gesamten Ölverbrauchs der Welt mit dem Transport verbunden sind. Auch die Nachfrage nach Flugreisen ging zurück. In der heutigen Welt liegt dieser Rückgang bei etwa 60 Prozent. Das heißt, der Nachfrageverlust nur bei Kerosin beträgt etwa 4-5 Millionen Barrel pro Tag.

Um die Stabilität in der Branche wiederherzustellen, sei es notwendig, über koordinierte Maßnahmen zur Reduzierung des Produktionsvolumens zu entscheiden, so der russische Energieminister. "Es ist wichtig, dass alle großen Hersteller, einschließlich Russland, Saudi-Arabien, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, Mitglieder und nicht Mitglieder der OPEC, an gemeinsamen Anstrengungen teilnehmen." Laut Alexander Nowak sollte die Produktion in den nächsten Monaten reduziert werden, gefolgt von einer Steigerung der Produktion, wenn sich die Weltwirtschaft erholt und die Nachfrage wieder wächst.

Die Ölförderländer der Gruppe OPEC+ mit Russland konnten sich am 6. März weder darauf einigen, die Parameter für die Reduzierung der Ölförderung zu ändern, noch das Abkommen zu verlängern. Infolgedessen wurden ab 1. April die Beschränkungen der Ölförderung aufgehoben. Saudi-Arabien senkte den Ölpreis deutlich und kündigte an, die Fördermenge zu erhöhen. Dies führte zu einem Zusammenbruch des Ölmarktes, der durch die COVID-19-Pandemie beschleunigt wurde.