WSJ: USA wollen Öl-Einfuhrzölle zum Druck auf Moskau und Riad erhöhen

Den Quellen der Zeitung zufolge kündigte der US-Präsident Donald Trump bei Konsultationen mit leitenden Managern von US-Ölunternehmen, Senatoren und Mitgliedern des Kongresses die Bereitschaft der Regierung an, Zölle auf russische und saudische Rohstoffe einzuführen.

Es wird betont, dass das Weiße Haus keine Zölle einführen werde, wenn Moskau und Riad vereinbaren würden, die Produktion zu reduzieren. Die Gesprächspartner der Zeitung schlossen auch nicht aus, dass Washington die Möglichkeit einer Verschärfung der antirussischen Sanktionen in Betracht ziehen würde.

Zugleich gab Trump den amerikanischen Ölfirmen keine Anweisungen zur Reduzierung des Produktionsvolumens. Wie bereits berichtet, hätten Russland und Saudi-Arabien auf dieser Bedingung bestanden.

Bedingungen zur Überwindung der Preiskrise

Coronavirus-Pandemie und OPEC+-Deal-Zusammenbruch

Zuvor hatte die Agentur Bloomberg berichtet, dass sich die Parteien nicht auf die Bedingungen für die Reduzierung der Ölproduktion zur Überwindung der Preiskrise einigen konnten. Moskau und Riad einigten sich auf das angestrebte Reduktionsvolumen von zehn Millionen Barrel pro Tag, konnten sich jedoch nicht darauf einigen, wie dieses Volumen zwischen den Parteien des Deals verteilt wird.

Die Ölnotierungen brachen aufgrund der Coronavirus-Pandemie ein, die die Marktnachfrage verringerte, aber auch aufgrund des Zusammenbruchs des OPEC+-Deals.

Die Teilnehmer konnten sich nicht darauf einigen, das Abkommen zu verlängern. Infolgedessen wurden ab dem 1. April alle Verpflichtungen von den in die Allianz einbezogenen Ländern aufgehoben.

Russland zur Reduzierung der Ölproduktion bereit

Dabei kündigte Russlands Präsident Wladimir Putin vor einigen Tagen an, dass Russland bereit sei, die Produktion zu reduzieren, aber dies sollte "in Partnerschaft" geschehen. In den letzten Tagen sind die Rohstoffpreise in Erwartung eines Treffens von Vertretern der OPEC+-Mitgliedsländer gestiegen.

ek/mt/sna