Opec einigt sich mit Partnern auf Drosselung der Ölförderung

Der Weg für eine Drosselung der Ölproduktion durch das Ölkartell Opec und seine Partner ist frei. Bei einer Sondersitzung per Video am Sonntagabend einigten sich die beteiligten Ölförderländer auf eine Kürzung um 9,7 Millionen Barrel (je 159 Liter) am Tag für die Monate Mai und Juni, wie Mexikos Energieministerin Rocio Nahle auf Twitter schrieb.