Erstmals seit 28 Jahren: Chinas BIP bricht ein

Es ist demnach der erste negative Wert seit Beginn der offiziellen Verkündung der Quartalszahlen im Jahre 1992. Laut dem Bericht lag das BIP Chinas bei 20,650 Trillionen Yuan (etwa drei Trillionen US-Dollar).

Der Kennwert war schlechter als frühere Erwartungen von Experten, die einen Rückgang um 6,5 Prozent vorhergesagt hatten.

Im ersten Quartal 2019 erhöhte sich das BIP des Landes um 6,4 Prozent. Im vergangenen Jahr wuchs die Volkswirtschaft noch um 6,1 Prozent.

Der starke Rückgang verdeutlicht, wie schwer chinesische Unternehmen vom Coronavirus-Ausbruch betroffen sind.

Coronavirus-Pandemie

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

Weltweit haben sich laut Angaben der Johns-Hopkins-Universität mehr als zwei Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Über 145.000 Menschen sind gestorben.

In China wurden demnach mehr als 83.000 Corona-Fälle und über 4000 Todesopfer registriert.

ak/sb/sna