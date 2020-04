„Die Hilfsbereitschaft ist gewaltig!“ - Spargelernte in Corona-Zeiten

Neben Spargel werden auf dem Spargelhof Klaistow auch Erdbeeren, Heidelbeeren und Kürbisse angebaut. Der Erlebnishof bietet außerdem einen großen Spielplatz und ein Wildgehege im Wald. Hinzu kommen ein Kletterpark, eine Riesenrutsche, ein großes Restaurant mit über 800 Sitzplätzen und Bedienung, eine eigene Bäckerei, eine Eisdiele und ein eigener Hofladen.

Die Auswirkungen der wegen der Pandemie verhängten Beschränkungen seien auch in seinem Betrieb spürbar – vor allem durch die Schließung des Restaurants gebe es deutliche Einschnitte, so Spargelbauer Winkelmann. Doch insgesamt komme man auf dem Hof trotzdem gut zurecht. Die Bäckerei habe auf, der Hofladen auch, ebenso laufe der Feldverkauf weiter.

„Da das Restaurant zu ist, haben wir ganz neu ein Drive-In für Spargelkunden gebaut. Man kann also im Vorbeifahren mit dem Auto seinen Spargel direkt aus der Küche abholen. Das wird sehr stark angenommen und man kann auf jeden Fall gut essen“, erzählt Winkelmann.

Auch auf dem Spargelfeld laufe die Arbeit gut an. Seit dem 20. März werde in kleinen Mengen geerntet und dank des Sonnenscheins in den letzten Tagen und Wochen habe der Spargel so richtig losgelegt. „Wenn Corona nicht wäre, hätten wir dieses Jahr einen Traumstart hingelegt“, so der Spargelbauer.

Den größten Teil der Belegschaft stellten Erntehelfer aus Polen und Rumänien. Die insgesamt 800 osteuropäischen Kräfte würden mit ihrer Saisonarbeit sicherstellen, dass die 200 ganzjährig Beschäftigten ihren Job behielten, betont Winkelmann.

„Saisonarbeit und Erntearbeit in der Landwirtschaft ist ja seit Jahrhunderten Wanderarbeit. Deshalb haben wir zu den Polen seitdem wir hier wirtschaften, also seit 1990, einen sehr guten Draht. Sie kommen teilweise schon seit zwei, drei Generationen, und kennen unseren Betrieb in- und auswendig. Sie kommen immer für zwei, drei Monate und brechen hier die Arbeitsspitzen.“

Auf die Corona-Krise habe sein Betrieb zum Glück rechtzeitig reagiert und die Saisonarbeiter aus Polen und Rumänien eingeladen, früher als geplant zu kommen. Auf diese Weise seien jetzt etwa 70 Prozent der benötigten Arbeitskräfte vorhanden. Die Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern sei dabei immer oberstes Gebot, unterstreicht der Spargelbauer.

„Die Mitarbeiter, wenn sie jetzt kommen, sind momentan außerhalb untergebracht. Unsere Unterkunft, eine ehemalige Kaserne, ist von der Außenwelt komplett abgeriegelt. Ab dem ersten Tag haben wir für unsere Mitarbeiter einen Lebensmittelladen eingerichtet, damit sie alles Notwendige bei uns einkaufen können, innerhalb unserer Kaserne. Neue Gruppen sind außerhalb in Hotels untergebracht. Dort wohnen sie in Ein- oder Zweibettzimmern. Einzelne Kontaktgruppen arbeiten in Kleinstgruppen auf den Feldern, haben in den ersten zwei Wochen mit niemand anderem Kontakt.“

Langeweile oder gar Lagerkoller komme trotzdem nicht auf – dafür hätte man in Klaistow einfach zu viel zu tun. Derzeit würden die Erntehelfer sechs Stunden am Tag mit der schweren körperlichen Arbeit zubringen, im Lauf der Saison würde sich die Zahl der Arbeitsstunden dann auf bis zu zehn Stunden täglich erhöhen. Die schwere Arbeit zahle sich aber aus:

„Der Mindestlohn ist bei 9,35 Euro, und das ist ja Netto für Brutto, weil sie kurzfristig arbeiten und keine Sozialabgaben haben. Dann haben wir aber auch ein Prämienmodell, womit man drüber liegt. Wenn ein Mitarbeiter eine gewisse Kilogrammzahl erreicht hat und schafft mehr, kann er unbegrenzt dazuverdienen. Der Durchschnitt unserer polnischen und rumänischen Leute hat in der letzten Woche zwischen 12 und 15 Euro Netto die Stunde verdient. Im Schnitt bedeutet: Da sind welche bei 10 Euro und welche bei 20 Euro.“

Die meisten seiner osteuropäischen Erntehelfer würden das restliche Jahr keiner Arbeit nachgehen, die jeweiligen Ehepartner würden im Gegenzug ganzjährig im Heimatland arbeiten, sagt der deutsche Spargelbauer.

Nach Presseberichten darüber, dass den Spargelbauern wegen der Reisebeschränkungen Arbeitskräfte fehlen würden, hätten sich aber auch viele Freiwillige hierzulande für die Feldarbeit gemeldet, freut sich Winkelmann.

„Wir sind schwer beeindruckt und das ist eine unwahrscheinlich tolle Geste, dass sich bei uns so viele Bürger gemeldet haben, die bei der Ernte helfen wollen. Das sind zum Teil Leute in Kurzarbeit, die nur 60 Prozent vom letzten Netto haben und aufstocken wollen. Sie arbeiten bei uns auf den Feldern mit. Dann gibt es Mitarbeiter, die einfach nur Leute sind, die helfen wollen. Sie haben gesehen, dass wir in einer Notsituation sind, haben angerufen und gesagt: Wir sind fit, wir können helfen, wir wollen dazu beitragen, dass die Ernte eingefahren wird. Was unsere Betriebe für eine Hilfsbereitschaft bekommen, ist schon gewaltig!“