Facebook vergrößert sein Engagement in Indien mit milliardenschwerer Beteiligung

Das Online-Netzwerk Facebook baut laut Medienberichten sein Geschäft in Indien mit einer milliardenschweren Beteiligung an einem App-Netzwerk aus.

Wie Facebook und die Jio-Mutter Reliance Industries Ltd. am Mittwoch mitteilten, kaufe das Online-Netzwerk einen Anteil von knapp zehn Prozent an Jio Platforms für 5,7 Milliarden US-Dollar (5,25 Mrd. Euro).

Für Facebook ist dies der größte Kauf seit der Übernahme von WhatsApp im Jahr 2014. Mit dem Anteilskauf wird Facebook der größte Minderheitsaktionär an der indischen Digitalplattform Jio. Jio Platforms, wo unter anderem Jios App-Geschäft gebündelt ist, wird nun mit rund 66 Milliarden US-Dollar bewertet.

Die neue Partnerschaft verfolgt demnach das Ziel, möglichst schnell ein digitales Bezahlangebot für kleine Lebensmittelhändler zu starten. Die Kirana genannten Läden gelten als Herz des indischen Lebensmittelmarktes, dessen Wert mit 375 Milliarden US-Dollar veranschlagt wird.

Reliance betreibt mit JioMart bereits eine Online-Lebensmittelplattform, die nun mit Hilfe des Messenger-Dienstes WhatsApp um digitale Bezahloptionen erweitert werden soll. Gerade bemüht sich die Facebook-Tochter, die in Indien - ihrem größten Markt - 400 Millionen Nutzer zählt, um grünes Licht der Regulierer.

Facebook

Facebook ist ein soziales Netzwerk, das vom gleichnamigen US-amerikanischen Unternehmen Facebook Inc. betrieben wird. Der Umsatz des Unternehmens wurde im Jahr 2017 auf 41 Milliarden US-Dollar geschätzt. Trotz etlicher Datenschutzskandale stieg der Umsatz von Facebook im Jahr 2019 um rund 14,9 Milliarden US-Dollar auf einen Höchstwert von knapp 70,7 Milliarden US-Dollar.

