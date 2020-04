Die Vereinigten Staaten müssen Russland und China von den Nukleartechnologiemärkten verdrängen und weltweit führend in diesem Bereich werden. Dies geht aus einer auf der Webseite des US-Energieministeriums veröffentlichten Strategie hervor.

„Letztendlich wird die US-Regierung in Märkte vordringen, die derzeit von staatlichen Unternehmen aus Russland und China dominiert werden, und unsere Position als Weltmarktführer beim Export der besten Technologien im Bereich der Kernenergie sowie strenger Nichtverbreitungsstandards wiederherstellen“, heißt es in dem Dokument, das US-Präsident Donald Trump vorgelegt wurde.

Die Behörde schlägt unter anderem vor, Moskau und Peking daran zu hindern, enge Beziehungen zu „einer Reihe osteuropäischer und afrikanischer Staaten“ aufzubauen.

Darüber hinaus möchten die Autoren der Strategie der US-amerikanischen Nuclear Regulatory Commission (NRG) die Befugnis erteilen, „den Import von in Russland und China hergestelltem Kernbrennstoff zu verweigern, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten“.

„Die Fähigkeit ausländischer staatseigener Unternehmen, einen Wiederaufbereitungszyklus für Kernbrennstoffe sicherzustellen, um die Marktbeherrschung zu etablieren, und die starken bilateralen Beziehungen können die Vereinigten Staaten vor ernsthafte geopolitische Herausforderungen stellen“, heißt es in dem Papier weiter.

In diesem Zusammenhang wird vorgeschlagen, das Volumen des russischen Kernbrennstoffs, der für die Einfuhr in die Vereinigten Staaten zugelassen ist, zu verringern. Dabei geht es auch darum, den Aktivitäten des Staatskonzerns Rosatom TWEL entgegenzuwirken.

2016 unterzeichnete TWEL den ersten Vertrag mit einem US-amerikanischen Kernkraftwerksbetreiber über den Pilotproduktionsbetrieb seines Kernbrennstoffs „TWS-Kwadrat“.

Zuvor war berichtet worden, dass sich das Volumen der Auslandsbestellungen von Rosatom für den Zeitraum von zehn Jahren nach den Ergebnissen von 2019 auf 133 bis 135 Milliarden Dollar (über 125 Milliarden Euro) belaufen wird. Das zehnjährige Auftragsportfolio umfasst Projekte, die innerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen sein müssen.

Die Auslandsbestellungen von Rosatom umfassen nicht nur Verträge über den Bau von Kernkraftwerken, sondern auch Kontrakte in anderen Bereichen der „friedlichen“ Atomforschung. So werden derzeit 36 Projekte von Kernkraftwerken in verschiedenen Ländern der Welt umgesetzt.

