1,1 Millionen Barrel: US-Ölproduzenten beginnen mit Lieferungen in Strategische Ölreserve der USA

US-Ölproduzenten, denen angesichts eines beispiellosen Nachfrageeinbruchs der Platz für die Lagerung von Öl ausgeht, haben mit Lieferungen an die Strategische Ölreserve der Vereinigten Staaten (SPR) begonnen. Dies meldet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Verweis auf eine Quelle.

Demnach wurden in diesem Monat 1,1 Millionen Barrel in das Lager der Strategischen Ölreserve geliefert. Das Energieministerium habe mit Ölunternehmen Abkommen geschlossen, die die Unterbringung von 23 Millionen Barrel Rohöl vorsehen würden. Die Abkommen seien früher in diesem Monat angekündigt worden, hieß es.

Am 14. April hatte das Innenministerium bekanntgegeben, es habe mit neun Produzenten Pachtverträge aushandelt, wobei der Großteil des Öls im Mai und Juni geliefert werden soll. Einige Lieferungen könnten jedoch bereits im April vorgenommen werden.

Die Ölunternehmen dürften die Rückgabe ihrer Rohstoffe auf März 2021 planen. Zur Deckung der Lagerkosten solle ein kleiner Teil vom untergebrachten Öl abgezogen werden.

Die Mai-Futures für die US-amerikanische Ölsorte WTI waren am 20. April erstmals in der Geschichte ins Negative gerutscht. Auf der New Yorker Warenterminbörse NYMEX kostete der WTI-Kurs minus 40,32 Us-Dollar pro Barrel. Der Ölpreissturz war auf die niedrige Nachfrage nach Rohöl und dem der Öllager in den USA zurückzuführen. Angesichts dessen beauftragte der US-Präsident Donald Trump seine Regierung damit, einen Plan zur Förderung der einheimischen Öl- und Gasunternehmen zu entwickeln.

asсh/ae