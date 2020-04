Most Trusted Brands 2020: Diesen Marken vertraut Deutschland

Welche Marken halten deutsche Konsumenten für vertrauenswürdig? Und was muss eine Marke mitbringen, um dieses Vertrauen zu verdienen? Mehr als 3600 Marken in 22 Kategorien sind für die Most-Trusted-Brands-Studie 2020 untersucht.

Jedes Jahr werden im Auftrag von „Reader's Digest Deutschland“ 4000 Verbraucher ab 18 Jahren befragt, welche Marken für sie relevant sind. Die Frage ist völlig offen, es gibt keine Vorgaben, aus denen die Befragten wählen sollen. Die Erhebungen haben unter anderem gezeigt: Immer mehr Marken werden als wichtig wahrgenommen – 2019 waren es 2617 Marken.

Die diesjährigen Spitzenreiter sind in Sachen Qualität Miele, Samsung und Apple. Gefragt nach der Reputation, wählten die Befragten ebenfalls diese drei Hersteller auf die Spitzenplätze. Bei Nachhaltigkeit konnten wiederum Frosch, Alnatura und Miele überzeugen. In puncto Bedürfnisorientiertheit belegen Samsung, Apple und Aldi die vorderen Platzierungen, bei Serviceorientiertheit sind es Amazon , Miele und Telekom. Bei Innovation setzen sich Apple, Samsung und Tesla durch, im Preis-Leistungs-Verhältnis punkten Aldi , Miele und Samsung.

Darüber hinaus bietet die Studie eine Auflistung der Gewinner-Marken in ihren jeweiligen Kategorien. So genießt etwa die Sparkasse in der Kategorie „Banken“ das größte Vertrauen, Krombacher setzt sich unter den Bieren durch, Nivea gewinnt in der Hautpflege, C&A bei der Bekleidung oder Nestle bei den Nahrungsmitteln.

Interessant ist, dass Volkswagen trotz des Dieselskandals ungebrochen das höchste Vertrauen der Verbraucher genießt und den Spitzenplatz für sich sichern kann.