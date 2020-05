Corona-Hilfe in USA: Kleinere Unternehmen bekommen 175 Milliarden Dollar innerhalb einer Woche

Dem US-Finanzministerium zufolge haben die kleineren Unternehmen in den USA vor dem Hintergrund der Corona-Krise in der vergangenen Woche insgesamt 175 Milliarden Dollar staatlicher Hilfe in Form von Krediten bekommen.

Nach Angaben der Behörde beträgt die Höhe eines durchschnittlichen Kredits 79.000 Dollar, was laut dem amerikanischen Finanzministerium davon zeuge, dass die Hilfe vor allem kleinere Unternehmen betreffe.

Dies ist schon das zweite Unterstützungsprogramm seitens der amerikanischen Regierung. Im Zuge des ersten Programms, das am 3. April startete, bekamen die Unternehmen rund 500 Milliarden Dollar in Form von staatlichen Krediten. Allerdings ging ein Teil dieser Hilfe an Großunternehmen, was Kritik an der Trump-Administration auslöste.

Mitte April hatte der US-Präsident Donald Trump neue Richtlinien vorgestellt, um die USA schrittweise auf den Weg zur Normalität zurückzuführen und die Wirtschaft graduell wieder zu öffnen. In seinen Richtlinien hatte er keinen Zeitplan vorgegeben und die Entscheidung den Gouverneuren der 50 Bundesstaaten überlassen.

Nach jüngsten Angaben der Johns-Hopkins-Universität zählt man in den USA momentan über eine Million Corona-Fälle. Davon sind bisher mehr als 66.430 Patienten gestorben.

