Nord Stream 2 – Verlegeschiff gelandet, Projekt tot?

Überschattet von der Coronakrise, war es in den ersten Monaten des Jahres 2020 ruhig geworden um die russische Erdgasleitung Nord Stream 2. Der Bau der 2400 Kilometer langen Röhrenleitung auf dem Ostseegrund war im Dezember 2019 abrupt, nur 160 Kilometer vor dem Ziel eingestellt worden. Die Schweizer Firma Allseas, die als einziges Unternehmen weltweit in der Lage ist, mit Spezialschiffen Erdgasrohre im Rekordtempo, auch in schwierigen Gewässern zu verlegen, beugte sich dem Druck der USA, die drohten, Firmen, die sich am Bau von Nord Stream 2 beteiligen, mit Sanktionen zu überziehen. Die Russen schickten daraufhin ihr eigenes Verlegeschiff, die "Akademik Tscherski" auf einem abenteuerlichen Zickzackkurs vom Japanischen Meer Richtung Ostsee. Ziel war es, möglichst keine ausländischen Häfen anzusteuern, um sich vor weiteren US-Sanktionsüberraschungen zu schützen. Vergangenen Sonntag ging die "Akademik Tscherski" nun im russischen Ostseehafen Kaliningrad vor Anker. Als nächsten Schritt soll das Schiff für die Verlegearbeiten umgerüstet werden, um das Werk der Schweizer Profis möglichst noch in diesem Jahr zu vollenden.

Widerstand von innen und von außen

Die russische Pipeline, an der auch große europäische Firmen finanziell beteiligt sind, wird jetzt selbst von der EU, für deren Gasbedarf sie einzig und allein gebaut wird, attackiert. Die Europäische Union macht dies über Regularien, die den Betrieb der Pipeline unrentabel machen sollen. Dem voraus ging jahrelange Lobbyarbeit vor allem osteuropäischer Staaten, die versuchen, den neuen Strang der Pipeline Nord Stream, der weitere 55 Milliarden Kubikmeter russischen Erdgases nach Europa bringen soll, zu torpedieren. Die Leitung verläuft durch das Territorialgewässer Russlands, Finnlands, Schwedens, Dänemarks und Deutschlands. Sie wird je zur Hälfte vom russischen Energieriesen Gazprom und den fünf europäischen Unternehmen OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper und Shell finanziert.

Neben den USA sind die Hauptgegner des knapp zehn Milliarden Euro schweren Pipeline-Projektes Polen, die baltischen Staaten und die Ukraine. Jedes der Länder verfolgt eigene wirtschaftliche Interessen – die USA wollen den Russen ein Stück vom europäischen Markt für ihr Fracking-Gas abgraben, die Ukraine befürchtet, dass durch die moderne „Nord Stream 2“-Leitung die bisherige marode Überlandleitung aus Russland über die Ukraine nach Europa wegfällt und dem klammen Land dadurch Transitgebühren von etwa zwei Milliarden Dollar im Jahr verloren gehen.

Stärkste Befürworter der Pipeline in der EU sind Deutschland und Österreich, aber auch Frankreich oder Italien.

Gegner innerhalb der EU

Polen und das Baltikum haben ebenfalls wirtschaftliche Interessen, dürften aber in ihrer Opposition zu der russischen Gasleitung in erster Linie politisch motiviert sein. Ihre Lobbyarbeit in Brüssel hat sich im vergangenen Jahr ausgezahlt, als die EU noch vor Verhängung der US-Sanktionen im Dezember, die kurz vor Vollendung der Pipeline zu einem Baustopp führten, auf ihre Weise beschloss, das Projekt bürokratisch zu behindern. Es wurde beschlossen, dass die EU-Richtlinie für den Erdgasbinnenmarkt auch für Nord Stream 2 Anwendung findet. Eigentlich trifft diese Richtlinie auf Nord Stream 2 nicht zu, da die Pipeline ihren Start- und Endpunkt nicht innerhalb der EU hat. Nord Stream 2 beginnt in Russland, führt durch die Ostsee und gelangt erst in Deutschland, bei Lubmin/Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern auf EU-Boden. Trotzdem wurde die Richtlinie vergangenes Jahr entsprechend so geändert, dass sie nun auch auf Nord Stream 2 und zwar nur auf Nord Stream 2 zutrifft.

Schikanen der EU

Der Kern dieser Richtlinie besagt erstens, dass der Betreiber der Gasleitung, der russische Konzern Gazprom, aus Wettbewerbsgründen auch Dritten, also anderen Firmen, die Gas verkaufen oder transportieren, die Nutzung der Röhren gewähren muss. Zweitens verlangt die EU-Richtlinie, dass Gasproduzent und Betreiber der Pipeline nicht identisch sein dürfen. Da es sich um russisches Erdgas handelt, darf also die Pipeline, durch die es fließt, nicht einer russischen Firma gehören. Diese Schikane ist für Gazprom nur schwer zu überspringen. So haben sie ein Schlupfloch in den EU-Regularien genutzt. Brüssel hatte, als es die Richtlinienzugehörigkeit für Nord Stream 2 beschloss, der Bundesregierung, die sich konsequent für die Pipeline einsetzt, als Zugeständnis gewährt, dass die deutsche Bundesnetzagentur eine Ausnahmeregelung für die Pipeline erteilen darf, dass sie eben doch nicht unter die EU-Richtlinie fällt. Genau dies hat die „Nord Stream 2“-AG bei den Deutschen beantragt und darüber muss die Bundesnetzagentur bis Ende Mai entscheiden. Und dafür fahren jetzt Befürworter und Gegner der Pipeline ihre Geschütze auf.

Elf gegen Einen

Tatsächlich hat Brüssel auch bei diesem Zugeständnis eine Fußnote eingebaut, die besagt, dass bei dieser scheinbar deutschen Entscheidung der Bundesnetzagentur sich auch andere europäische Staaten am Konsultationsprozess zur Entscheidungsfindung beteiligen dürfen. Nach Angaben der Bundesnetzagentur haben dies bisher ganze elf EU-Staaten, vor allem aus Osteuropa, getan.

Die „Nord Stream 2“-AG hat nun ihre Hausaufgaben erledigt und präsentierte vergangene Woche eine Studie, die von der in der Schweiz ansässigen Firma in Auftrag gegeben wurde. Ziel ist es, wissenschaftliche und ökonomische Argumente zu präsentieren, die es rechtfertigen, dass die Pipeline nicht unter die EU-Richtlinie fällt.

Mehr Angebot – niedrigere Preise

Das Gutachten kommt von der auf Energiethemen spezialisierten Consulting-Firma „Frontier Economics“ in Zusammenarbeit mit dem Energiewirtschaftlichen Institut (EWI) der Universität Köln.

Die Wissenschaftler in Köln kamen mittels einer ökonomischen Modellsimulation zu dem Ergebnis, dass Nord Stream 2 das Gasangebot in Europa erhöhe und damit der Betrieb der Pipeline die Erdgaspreise für Verbraucher in Europa senke. Die Simulation geht dabei übrigens sogar von einem weiteren Betrieb der Transitstrecke durch die Ukraine aus, da aufgrund zurückgehender eigener Gasproduktion in Europa von einem erhöhten Importbedarf von Erdgas auszugehen ist. „Über sie können insbesondere im Falle einer steigenden Nachfrage zusätzliche Gasmengen aus Russland in die EU importiert werden.“, erklärte Dr. Simon Schulte, Manager und Leiter Gasmärkte am EWI. Insgesamt ist die Importabhängigkeit der EU von Erdgas aufgrund der zunehmenden Ausschöpfung und höherer Förderkosten heimischer Reserven deutlich gestiegen - von 60 Prozent 2007 auf 75 Prozent 2017. Es ist davon auszugehen, dass der Bedarf auch zukünftig weiter zunehmen wird. In Deutschland beträgt die Importabhängigkeit bei Gas gar 95 Prozent. Gas wird in der EU primär zum Heizen, zur Stromerzeugung und in der Industrie benötigt. Gas und insbesondere Erdgas decken derzeit rund 25% des Primärenergiebedarfs Deutschlands und der EU ab.

Auch Osteuropa profitiert von Nord Stream 2

Die Modellergebnisse der Wissenschaftler von der Uni Köln zeigen außerdem, dass die Nutzung von Nord Stream 2 einen preisdämpfenden Effekt auf den gesamten europäischen Gasmarkt hätte. „Das liegt daran, dass LNG-Importe in der Regel teurer sind als Pipeline-Importe aus Russland“, sagt Dr. Schulte. „Dadurch würden nicht nur die Länder, die direkt an die Pipeline angeschlossen sind, von ihr profitieren, sondern auch benachbarte Länder.“ Das funktioniere indirekt über Weiterleitungen der Gasimporte. Hierzu zählt insbesondere Polen: Bei einer Nutzung von Nord Stream 2 würde der durchschnittliche, mengengewichtete Gaspreis in Polen im Jahr 2030 circa fünf Prozent unter dem Gaspreis liegen, der sich ohne die zusätzliche Bezugsroute einstellen würde. Somit profitiert Polen in ähnlichem Umfang von Nord Stream 2 wie Deutschland, die Niederlande oder Dänemark. Aber auch in den anderen Visegrád-Staaten und im Baltikum würden die Gaspreise durch eine Nutzung der neuen Ostseepipeline sinken.

Deutsche Verbraucher würden für EU-Regulierung zahlen

Andersherum würden durch die EU-Regulierung, wenn denn Nord Stream 2 darunterfallen sollte, bis 2030 zusätzliche Belastungen von rund 600 Millionen Euro entstehen, wie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC im Auftrag der Nord Stream 2 AG berechnet hat. Der Clou dabei ist, dass Gazprom diese Kosten gar nicht tragen würde, sondern diese auf den deutschen Gasmarkt und damit auf den deutschen Steuerzahler umgelegt würden.

Wer außer Gazprom?

Die Anwendung der EU-Regulierung würde aus Sicht der Gutachter auch aus einem ganz banalen Grund keinen Sinn machen. Gazprom hat per russischer Gesetzgebung das Exportmonopol für russisches Erdgas. Damit ist es laut russischem Gesetz unmöglich, dass ein anderer Transportkunde Zugang zur Pipeline hätte. Abgesehen davon, dass es keine anderen Gasanbieter am Anfangs- oder Endpunkt der Leitung gibt. Daran würde auch eine EU-Regulierung nichts ändern. Im schlimmsten Fall würde dies höchstens dazu führen, dass Gazprom von der EU die Auflage erhält, nur 50 Prozent der Leitung auslasten zu dürfen, um die anderen 50 Prozent für potentielle andere Nutzer freizuhalten. Das wäre dann vollends absurd.

Versorgungssicherheit und zusätzlicher Gas-Puffer

Ein weiteres Argument für den Betrieb von Nord Stream 2 sei, so die Gutachter, dass dadurch die Versorgungssicherheit Europas garantiert ist. Dies sei insbesondere wichtig für den Fall, dass andere Pipelines, zum Beispiel über die Ukraine oder die Versorgung mit Flüssiggas aus Übersee, wegfallen oder weniger liefern, beispielsweise, weil die Nachfrage in Asien steigt. Im Gegensatz zu Erdgas, dass von Punkt A nach Punkt B durch eine Pipeline gepumpt wird, ist der Transport von Flüssiggas auf Hochseetankern flexibel und je nach Nachfrage und Preis lenken die Anbieter ihre Schiffe nach Asien oder Europa.

Ein weiteres Argument der Gutachter für die zusätzliche Versorgungssicherheit durch Nord Stream 2 ist, dass es so einen weiteren Puffer geben würde für Tage besonders hohen Gasbedarfs, beispielsweise in strengen Wintern. In der Studie heißt es: „Die Nord Stream 2 Pipeline erhöht den Gas-Kapazitätspuffer in der EU an Spitzentagen um fast 25 Prozent.“

Gastransit über die Ukraine unsicher

Auch wenn sich die Verfasser der Studie zusätzlich zu Nord Stream 2 für einen weiteren Betrieb der Pipeline durch die Ukraine aussprechen, so führen sie doch zumindest Vorteile einer direkten Pipeline von Russland in die EU an:

„Der Beitrag durch die Nord Stream 2 Pipeline zur Gasversorgungssicherheit wird dadurch verstärkt, dass sie eine Offshore-Pipeline ist, welche ohne Verdichterstationen auskommt und Russland direkt mit Deutschland und somit der EU verbindet, und entsprechend nicht auf Transite durch Dritt-Staaten angewiesen ist.“ Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auch darauf, die Gasleitung durch die Ukraine sei „alt, in schlechtem Zustand und erfordert dringend eine Modernisierung“. Die Gasleitungen in der Ukraine sind alle über 30 Jahre alt.

Frontier Economics argumentiert weiter: „Im Fall einer Transitverbindung besteht zudem das Risiko, dass sich politische Konflikte zwischen dem Transitland und dem Herkunftsland des Lieferanten oder auch zwischen dem Transitland und dem Zielland negativ auf die Versorgung der Gasverbraucher in der EU auswirken. So hat in der Vergangenheit die schwierige Beziehung zwischen Russland und Ukraine in Fragen des Gastransits wiederholt ein Risiko für die Gasversorgung einiger europäischer Länder dargestellt, die abhängig von Gaslieferungen aus Russland durch die Ukraine waren.“

Auf dem freien Markt entscheidet der Preis

Die Gegner von Nord Stream 2 argumentieren dagegen, dass sich die EU durch den Betrieb einer weiteren Pipeline zu stark abhängig mache von Russland. Ähnlich argumentierten auch die USA bei der Verhängung der Sanktionen gegen Nord Stream 2. Gegenwärtig liefert Russland etwa 35 Prozent des europäischen Gasbedarfs. Frontier Economics argumentiert hier:

„Die EU verfügt insgesamt über gut diversifizierte Gasbezugsquellen und hat Zugang zu Pipelineimporten aus Norwegen, Russland, Algerien, Libyen, Aserbaidschan und zum globalen LNG-Markt.“

Letzten Endes dürfte auf dem freien Gasmarkt in Europa jedoch der Preis entscheidend sein. Und hier ist Pipeline-Erdgas aus Russland unschlagbar.

Darüber hinaus steht es jedem Land frei aus politischen Gründen – denn wirtschaftliche Gründe dürften sich kaum finden - anstelle russischen Erdgases beispielsweise amerikanisches Flüssiggas zu kaufen. So verfügt zum Beispiel Polen bereits heute über ausreichend Importkapazität, um den Gasbedarf ohne russische Importe zu decken, zudem ist dort ein weiterer substanzieller Infrastruktur-Ausbau geplant.

Freistellung schon gescheitert?

Noch bevor es Ende Mai zur Entscheidung der Bundesnetzagentur kommen soll, wurden jetzt bereits ein Schreiben der Behörde durchgestochen. Wie das „Handelsblatt“ berichtet, hat die Bundesnetzagentur vergangenen Donnerstag einen sogenannten Tenor, eine Kurzfassung ihrer geplanten Entscheidung an die Verfahrensbeteiligten mit Bitte um Stellungnahme verschickt. Dieser Tenor, der der Zeitung vorliegt, führt das Handelsblatt zu der klaren Aussage: „Die Bundesnetzagentur lehnt den Antrag der Nord Stream 2 AG auf Freistellung der Ostsee-Pipeline von der EU-Regulierung ab.“. Die Nord Stream 2 AG widerspricht dem. Auf Nachfrage von Sputniknews, erklärt Pressesprecher Steffen Ebert:

„Mit den Schlussfolgerung sind wir nicht einverstanden. Wir werden die offizielle Entscheidung der Behörde abwarten und dann diese sowie weitere Maßnahmen zur Wahrung unserer Rechte bewerten.“

Freistellung nur für Pipelines vor Mai 2019?

Die Bundesnetzagentur soll sich in ihrem Tenor darauf berufen haben, dass eine Freistellung von der EU-Richtlinie nur für Pipeline möglich ist, die bereits fertiggestellt waren, als die Richtlinie im Mai 2019 beschlossen wurde.

Unklar ist, warum die Bundesnetzagentur jetzt plötzlich so eine Begründung aus dem Zylinder zaubert, wo doch die Nord Stream 2 AG bereits Anfang des Jahres die Freistellung von der Richtlinie beantragt hat. Es ist davon auszugehen, dass die Betreiber der Pipeline alle Rechtsmittel ausschöpfen werden.

Stoppt Corona Nord Stream 2?

Sollten die aufwendigen und teuren Studien der Nord Stream 2 AG nun also umsonst gewesen sein? Hinzu kommt, dass das Gutachten bereits vor der Corona-Pandemie erstellt worden. So ergibt sich im Moment auch noch eine veränderte Lage. Durch den extrem gesunkenen Energiebedarf ist auch der Bedarf an Gas in Deutschland und Europa extrem gesunken. In ganz Deutschland sind die Gasspeicher gut gefüllt. Die Gaspreise sind im Keller. Den teuren Flüssiggas-Exporteuren schadet dies mehr, als den russischen Pipeline-Versorgern, aber es ist gut möglich, dass die Preise in Europa eine Schwelle unterschreiten, die den Betrieb der Pipeline im Moment unrentabel machen. Sollte jedoch die Pandemie nicht zu weiteren Lockdowns führen und der nächste Winter ausnahmsweise in Europa mal wieder hart werden, dürfte sich das Blatt sehr schnell wieder Richtung russischen Erdgases wenden.

Hinzu kommt, dass bereits viele Milliarden Euro nicht nur von russischen Firmen in das Projekt geflossen sind. Auch politisch haben sowohl der russische Präsident Wladimir Putin, als auch Bundeskanzlerin Angela Merkel das Gasprojekt wiederholt zur Chefsache erklärt. Es ist sowohl ökonomisch, als auch politisch kaum vorstellbar, dass Nord Stream 2 als Investruine auf dem Ostseeboden versanden wird.