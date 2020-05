Corona-Bekämpfung: Entwicklungsminister Müller fordert 3 Milliarden Euro mehr im Haushalt 2020

Obwohl man laut Müller eine Milliarde des „Corona-Sofortprogramms“ durch Umstrukturierungen im Haushalt finanziere, sei der Finanzbedarf derzeit dreimal so groß. So möchte das Entwicklungsministerium 600 Millionen Euro in die bessere Ausstattung der Gesundheitssysteme in Entwicklungsländern investieren, damit diese in der Lage seien, der Corona-Ausbreitung effektiv entgegenwirken zu können. 600 Millionen Euro mehr seien zum Kampf gegen Hungerkatastrophen infolge der Corona-Krise nötig.

450 Millionen Euro veranschlagt Müller für die Stabilisierung von Flüchtlings- und Krisenregionen von Syrien bis Mali. 400 Millionen Euro sollen Schlüsselindustrien in Entwicklungsländern etwa in der Textil- und Tourismus-Branche sichern helfen, 340 Millionen Euro sollen in die Jobsicherung fließen. Müller warnte vor einem Kollaps von Staaten gerade in Afrika infolge der Corona-Krise.

Müller hatte schon mehrfach zur internationalen Hilfe für Entwicklungsländer aufgefordert, da man das Coronavirus seiner Ansicht nach nur dann besiegen könne, wenn es überall besiegt sei.

Mitte April hatte die Wirtschaftskommission für Afrika der Vereinten Nationen einen Bericht präsentiert, wonach von 300.000 bis 3,3 Millionen Afrikaner im Falle einer raschen Ausbreitung des Coronavirus sterben könnten. Der Kommission zufolge wird die Anzahl der Corona-Opfer in Afrika von den Maßnahmen abhängen, die von der Weltgemeinschaft getroffen werden müssen, um die Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit einzudämmen.

