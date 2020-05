Lufthansa bestätigt Verhandlung über Staatshilfe von neun Milliarden Euro

Wie aus einer Pflichtmitteilung an die Börse am Donnerstag folgt, strebt der Bund nach einem Anteil von bis zu 25 Prozent plus einer Stimme.

Auch werde eine Vertretung im Aufsichtsrat angestrebt. An Auflagen sei zudem der Verzicht auf künftige Dividendenzahlungen vorgesehen.

Nach Angaben der Lufthansa gehen die Verhandlungen und der politische Willensbildungsprozess noch weiter.

Lufthansa-Piloten bieten teilweisen Gehaltsverzicht bis 2022 an

Ende April hatten die Piloten der Lufthansa dem Unternehmen einen freiwilligen Gehaltsverzicht bis zum Sommer 2022 angeboten. Voraussetzung dafür soll der Verzicht auf die Insolvenz in Eigenverwaltung sein, welche die deutsche Fluggesellschaft wegen der Corona-Krise als Alternative zu einem Staatseinstieg erwogen hatte.

Das Angebot beinhalte für die mehr als 5000 aktiven Piloten im Konzerntarifvertrag ein um bis zu 45 Prozent abgesenktes Gehalt und habe ein Gesamtvolumen von 350 Millionen Euro, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mit.

