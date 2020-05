Nord Stream 2: Rohrleger „Akademik Cherskiy“ nimmt Kurs auf Mukran auf Rügen

Der dem Energiekonzern Gazprom gehörende Rohrleger „Akademik Cherskiy“ hält Kurs auf den Hafen Mukran auf Rügen, wie aus Daten der Seeverkehrsüberwachungssysteme Vesselfinder und Myshiptracking hervorgeht. Demnach dürfte das Schiff bereits am Freitag in Mukran festmachen.

Am Donnerstag lief die „Akademik Cherskiy“ aus dem Hafen von Kaliningrad (vormals Königsberg) aus.

Mukran gilt als logistisches Terminal für den Bau der Ostseegaspipeline Nord Stream 2. Die unter russischer Flagge fahrende Rohrlegebarge „Fortuna“ des Pipelinebauers MRTS ist bereits in Mukran vor Ort. Auch dieses Schiff ist allen Anforderungen der dänischen Behörden an den Fertigbau der Ostseeleitung gerecht.

Energieminister Nowak zuversichtlich



Russlands Energieminister Alexander Nowak zufolge wäre der Einsatz der „Akademik Cherskiy“ eine möglicher Variante zum Fertigbau der für Europa wichtigen Gasleitung. „Aber die zusätzliche Ausstattung des Schiffes wird noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen."

Lange Fahrt von Nachodka nach Kaliningrad



Das Rohrlegeschiff war Anfang Februar aus dem russischen Pazifik-Hafen Nachodka ausgelaufen und hatte auf der Fahrt zur russischen West-Exklave den Weg nicht durch den Suezkanal, sondern um die Südspitze Afrikas genommen. Am 2. Mai ging das Schiff in der Danziger Bucht 30 Kilometer nordwestlich von Baltijsk, dem ehemaligen Pillau, vor Anker.

Es soll die Ostseepipeline Nord Stream 2 zu Ende bauen, nachdem sich die europäischen Auftragnehmer aufgrund von US-Sanktionen vom Projekt zurückgezogen hatten. Wie Gazprom-Vizevorstandschefin Jelena Burmistrowa im Januar versicherte, wird Russland die inzwischen zu 94 Prozent fertige Pipeline aus eigener Kraft zu Ende bauen.

In seinem kürzlich veröffentlichten IFRS-Bericht teilte der Konzern mit, dass „zurzeit an verschiedenen Varianten gearbeitet wird, den Bau der Gaspipeline abzuschließen und diese in Betrieb zu nehmen“.

Rohrleger 2015 in China gekauft



Gazprom hatte das in China gebaute Schiff 2015 erworben, um beim Bau eigener Export-Pipelines von ausländischen Auftragnehmern unabhängig zu sein und Sanktionsrisiken aus dem Wege zu gehen. 2017 in Russland eingetroffen, wurde das Schiff in der Reparaturwerft von Nachodka modernisiert und nachgerüstet. Im Sommer 2019 wurde die „Akademik Cherskiy“ von Gazprom erstmals beim technischen Erschließen der Offshore-Gaskondensatfelder Kiri und Kiri Süd vor der Insel Sachalin eingesetzt.

