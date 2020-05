Volkswagen investiert weitere 450 Mio Euro in Akku-Fabrik in Salzgitter

Der Konzern entschied nun, Gebäude und Infrastruktur für die gemeinsame Fabrik mit dem schwedischen Batteriezellspezialisten Northvolt AB selbst zu bauen und dafür rund 450 Millionen Euro bereitzustellen. Mit dem Bau solle noch im laufenden Jahr begonnen werden, teilte der Autoproduzent am Freitag mit.

Die Anlagen sollten dann an ein Gemeinschaftsunternehmen mit den Schweden vermietet werden. Die Gesamtinvestitionen in das Projekt wuchsen damit auf mehr als 1,3 Milliarden Euro. Northvolt AB ist auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien für E-Autos spezialisiert.

Erste Batteriezellfertigung in Deutschland

Der VW-Aufsichtsrat hatte bereits vor einem Jahr eine Investition von 900 Millionen Euro in die erste Batteriezellfertigung in Deutschland freigegeben. Ein Teil der Summe war für das Joint Venture vorgesehen, ein weiterer Teil sollte an Northvolt gehen. Im Gegenzug beteiligte sich VW mit 20 Prozent am schwedischen Unternehmen.

Verkauf von E-Autos für Sommer geplant

Volkswagen will im Sommer mit dem Verkauf des ersten rein elektrischen Autos ID.3 beginnen, das in Zwickau produziert wird. In den nächsten Jahren sollen weitere Modelle folgen. So will VW zum Marktführer in der Elektromobilität aufsteigen. Dafür werden große Mengen an Batteriezellen benötigt, die der Konzern bisher vor allem in Asien bezieht.

Die Batteriezellfertigung in Salzgitter soll 2024 anlaufen und zu Beginn eine Kapazität von 16 Gigawatt-Stunden haben. Insgesamt hat der Konzern für seine ehrgeizigen Pläne allein in Europa ab 2025 einen jährlichen Bedarf von mehr als 150 Gigawatt-Stunden Speicherkapazität. In Asien komme nochmal die gleiche Größenordnung hinzu.

am/