Ifo Institut: Viele Branchen planen Job-Abbau

Die Coronakrise wird in vielen Branchen Jobs kosten. Eine erste Entlassungswelle ist bereits durch Gastronomie, Hotels und Reisebüros gerollt. Auch die Autobranche wird hart getroffen werden. Bis auf die Pharmaindustrie wird wohl keine Branche ungeschoren davonkommen.

Beschäftigte zu entlassen oder befristete Verträge nicht zu verlängern, beschlossen im April bereits 58 Prozent der Betriebe in der Gastronomie, 50 Prozent derHotels und 43 Prozent der Reisebüros. Das ergibt sich aus der Konjunkturumfrage des ifo Instituts. In der Autobranche sind es 39 Prozent der Betriebe. „Von nun an schlägt die Krise auf den deutschen Arbeitsmarkt durch“, sagt dazu der Leiter der ifo-Befragungen, Klaus Wohlrabe.

Große Unterschiede je nach Branche

Auch in anderen Branchen werden überdurchschnittlich viele Kündigungen ausgesprochen: Dies tun 57 Prozent der Unternehmen, die Arbeitskräfte vermitteln, 48 Prozent der Hersteller von Leder, Lederwaren und Schuhen, 30 Prozent der Druckereien und 29 Prozent der Hersteller von Metall-Erzeugnissen. Im Schnitt haben 18 Prozent der Betriebe in Deutschland Arbeitsplätze gestrichen.

Viele Branchen planen #Jobabbau - Beschäftigte zu entlassen oder befristete Verträge nicht zu verlängern, beschlossen im April bereits 58% der Betriebe in der Gastronomie, 50% in Hotels und 43% der Reisebüros. #ifoUmfrage pic.twitter.com/jVyF2lhtAF — ifo Institut (@ifo_Institut) May 11, 2020

​Weniger stark von Kündigungen bedroht sind Beschäftigte in Rechtsanwalts-, Wirtschaftsprüfer- und Steuerberater-Kanzleien mit fünf Prozent, Beschäftigte im Grundstücks- und Wohnungswesen mit zwei Prozent, auf dem Bau mit drei Prozent sowie in der chemischen Industrie mit fünf Prozent und in der pharmazeutischen Industrie mit null Prozent.

Ganz Deutschland betroffen mit regionalen Unterschieden

Auch regional gibt es Unterschiede: Besonders viele Betriebe in Baden-Württemberg (22 Prozent der Firmen) und in Bayern (20 Prozent) streichen Jobs. Besonders wenige sind es im Saarland und in Rheinland-Pfalz mit elf Prozent. Auch Ostdeutschland ist mit durchschnittlich 14 Prozent weniger betroffen.

Viele Branchen planen #Jobabbau - Auch regional gibt es Unterschiede: Besonders viele Betriebe in Baden-Württemberg streichen Jobs (22%) und in Bayern (20%). Besonders wenige sind es im Saarland und in Rheinland-Pfalz mit 11%.https://t.co/XYi7Wv8UTL pic.twitter.com/3ityIDPRre — ifo Institut (@ifo_Institut) May 11, 2020

​Das ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. ist eine Münchner Forschungseinrichtung, die sich mit der Analyse der Wirtschaftspolitik beschäftigt und monatlich den ifo-Geschäftsklimaindex ermittelt.

as