Trotz US-Sanktionen: Deutsches Iran-Geschäft kommt wieder in Schwung

Das deutsche Iran-Geschäft ist ungeachtet der US-Sanktionen wieder in Schwung gekommen. Dies meldet die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag unter Verweis auf Daten des Statistischen Bundesamtes.

Die Exporte in die Islamische Republik wuchsen demzufolge im ersten Quartal gegen den Trend um 16,8 Prozent auf mehr als 394 Millionen Euro. Zum Vergleich: Die gesamten Ausfuhren fielen von Januar bis März um 3,3 Prozent wegen der Corona-Krise.

Gründe für den Zuwachs

Die Deutsch-Iranische Handelskammer führt das Plus zu einem Teil auf die Lieferung medizinischer Güter im Zusammenhang mit der Pandemie zurück, nennt aber auch den verbesserten Zugang zu Finanzierungen als Grund.

„Auffällig viel gekauft wurde Medizintechnik und andere wichtige Dinge wie Vormaterialien für die lokale Medikamentenproduktion“, zitiert die Agentur das geschäftsführende Vorstandsmitglied Michael Tockuss.

Das anziehende Iran-Geschäft habe aber auch strukturelle Gründe. „Erste Banken“ Irans seien wieder stärker in die Exportfinanzierung gegangen.

„Deutsche Banken halten sich zwar immer noch stark zurück, aber iranische Banken haben das Feld wieder stärker für sich erschlossen. Das haben sie früher in diesem Umfang nicht gemacht. Auch für größere Projekte ist deshalb wieder Geld da.“

Obwohl die Rahmenbedingungen mit niedrigem Ölpreis nicht gut seien, erwarte die Kammer auch im Gesamtjahr ein Plus bei den Exporten in das Land. „Wir rechnen mit einem Zuwachs von zehn bis 15 Prozent“, so der Vorstand.

Denn der Iran habe sich auf diese Situation eingestellt. So werde die Besteuerung konsequenter durchgesetzt als bislang, was die Finanzen dort stabilisiere.

Atomdeal und Sanktionen gegen Teheran

Der Iran und die internationale Sechsergruppe (fünf UN-Vetomächte und Deutschland) hatten im Juli 2015 den sogenannten Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA) vereinbart. Der Iran verpflichtete sich, sein Atomprogramm herunterzufahren, im Gegenzug sollten die Wirtschaftssanktionen der Uno, der USA und der EU aufgehoben werden.

Am 8. Mai 2018 stiegen die USA einseitig aus dem Deal aus und verhängten Sanktionen gegen Teheran, die auch auf Drittstaaten und deren Unternehmen wirken.

Die exterritoriale Wirkung der US-Sanktionen zwingt die meisten Unternehmen dazu, sich zwischen dem US-Markt oder dem Iran zu entscheiden. Dadurch hatten sich die deutschen Exporte in das Land im vergangenen Jahr etwa halbiert.

Iran will Atomprogramm fortsetzen

Ein Jahr später gab die Staatsführung in Teheran bekannt, auf die Einhaltung der Beschränkungen im Bereich der Urananreicherung künftig etappenweise zu verzichten. Das Land wolle jedoch die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) fortsetzen und werde bei Aufhebung der Sanktionen seine Verpflichtungen wieder erfüllen, hieß es aus Teheran.

